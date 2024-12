Senior z Prahy dostal za dětské porno šest let. Patřil mezi největší světové distributory

Muži, který podle kriminalistů patřil mezi největší distributory dětské homosexuální pornografie na světě, uložil soud šest let vězení. Uvedla to v úterý Česká televize (ČT), které to sdělila mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 9 Barbora Chlostová. Verdikt zatím není pravomocný.