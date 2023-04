Na tisíce žádostí o dávky z loňska nebylo ani sáhnuto, přiznal šéf Úřadu práce

„Byly nejméně čtyři pobočky, které přesahovaly průměrnou dobu odbavení u příspěvku na bydlení a příspěvku na dítě přes sto dnů,“ napsal do prezentace, se kterou vystoupil na jednání sociálního výboru Sněmovny.

Na jednání sociálního výboru Sněmovny dorazil Trpkoš spolu s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou, který odvolal z funkce šéfa Úřadu práce Viktora Najmona.

„Na konci čtvrtletí nechceme mít nevyřízené dávky po lhůtách,“ řekl Trpkoš poslancům.

„Říkáme zhruba od dubna loňského roku, že na Úřadech práce chybí finanční prostředky, že jsou úředníci demotivovaní, přetížení,“ reagoval stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO.

Přijďte si na férovku popovídat s úředníky, vybízel Juchelka

„Za to, co se odehrálo na úřadech práce, jste zodpovědní vy dva, pane ministře a pane Trpkoši,“ prohlásil opoziční poslanec. „Přijďte si na férovku popovídat s úředníky, co se tam děje, třeba u nás v Ostravě,“ vybídl Trpkoše poslanec Juchelka.

Jeho kolegyni Janu Pastuchovou zajímalo, jaké jsou momentálně čekací doby při vyřizování žádostí o sociální dávky. „Čekací dobu na přepážkách neznám,“ odvětil Trpkoš poslankyni. Slíbil jí, že to do dalšího jednání zjistí.

Poslankyně SPD Lucie Šafránková ho vyzvala, ať připraví podrobný přehled počtu nevyřízených žádostí podle jednotlivých regionů. „Přetížení na úřadech práce je tak velké, že jsou tam lidé zoufalí,“ prohlásil Juchelka.