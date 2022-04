Zvyšte minimální mzdu na 18 200 Kč, nezneužívejte uprchlíky, vyzval Středula

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Výši minimální mzdy upravuje vláda svým nařízením. Minimální mzdu zvyšovala naposledy od ledna, tisícikorunu na 16.200 korun. Podle údajů ministerstva práce nejnižší výdělek pobírá asi 139 000 lidí.

„Za poslední čtyři roky odbory získal 54 578 nových členů,“ řekl šéf ČMKOS Josef Středula. Za úspěchy v posledních letech označil zrušení karenční doby, přijetí kurzarbeitu i to, že bude možné těžké poškození bederní páteře uznat jako nemoc z povolání. „Může to potkat 20 lidí ročně v České republice, nepleťte si to s tím, že vás jen bolí záda,“ řekl Středula.

Ve funkci předsedy ČMKOS je od dubna 2014, v letech 2005 až 2014 byl předsedou Odborového svazu KOVO. Největší odborová centrála v Česku zastřešuje 31 svazů s několika stovkami tisíc členů.

Vyzval k tomu, aby byla do ukrajinštiny přeložena pracovněprávní legislativa, aby nevznikaly dezinterpretace toho, na co má zaměstnanec nárok a věděli to také uprchlíci před válkou rozpoutalo Rusko. Podle Středuly nesmí existovat žádné rozdíly v přístupu k českým a ukrajinským zaměstnancům.

Sjezd odborů přitáhl politiky. Přišli šéf Senátu i Babiš, dorazí i prezident Zeman

Vedení odborů si v pátek zvolí své nové vedení na čtyři roky a jejich jednání přilákalo i politické špičky. Dorazili šéf Senátu Miloš Vystrčil, expremiér a šéf ANO Andrej Babiš a v sobotu dopoledne mezi odboráře zavítá i prezident Miloš Zeman. V sále v pražském hotelu Olšanka jsou i ministři práce a sociálních věcí Marian Jurečka a spravedlnosti Pavel Blažek a šéf ČSSD Michal Šmarda.

Jediným kandidátem na předsedu odborové centrály je Josef Středula, jehož prezident Miloš Zeman před časem zmínil i jako kandidáta na příští hlavu státu. Ke kandidatuře na Hrad chce Středulu přemlouvat i sociální demokracie.

„Chtěl bych v prvé řadě obhájit pozici v ČMKOS a vůbec si neumím představit, že bych uvažoval o kandidatuře v situaci, kdybych sám nezískal podporu na domácím hřišti. Tomuto tématu se, pokud budu věnovat, tak až po sjezdu ČMKOS,“ řekl dříve iDNES.cz Středula ke své možné účasti v boji o Hrad.

„Těžké váhy se vlastně ještě nepřihlásily. Ale já očekávám, že se to stane a že se to stane na levici, na pravici i ve středu. Na levici bych si tipoval předsedu odborů Josefa Středulu, na pravici bych si tipoval prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého, no a Andrej Babiš říká, že je catch all party, tzn. že bere voliče zleva i zprava, no a je-li v této pozici, lze mu přisoudit střed,“ prohlásil v únoru v Partii na Primě a CNN Prima News prezident Miloš Zeman.

„Předpokládám, že ho o to požádáme jako sociální demokracie, pro mě by to bylo velmi logické,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz předseda sociální demokracie Michal Šmarda.