Dál podáváme ruku i přes radikální reakce na sjezd sudetských Němců, vzkázal Söder

„Sudetoněmecký sjezd je jako vždycky, ale tentokrát obzvlášť, nabídkou ke smíření, k soužití,“ uvedl Söder. Podle něj je sjezd, který se letos poprvé uskuteční v Česku, pod drobnohledem a je s ním spojeno velké očekávání.
Bavorský premiér řekl, že porozumění mezi Čechy a sudetskými Němci je v současnosti tak hluboké, že v posledních letech na sjezdu zněla česká hymna a promlouvali čeští politici. „O to víc je škoda, že teď zaznívají radikální hlasy,“ dodal s odkazem na vyhrocenou debatu v Česku. „Nereagujeme stejně, ale dál podáváme ruku ve snaze o poklidnou spolupráci,“ dodal.
Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Stejnojmenná iniciativa sudetské Němce do moravské metropole loni pozvala. Sjezd pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků.
Česká Poslanecká sněmovna se z podnětu vládního hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) minulý čtvrtek postavila proti konání sjezdu v Česku. Hlasy koalice ANO, SPD a Motoristů organizátory vyzvala, aby od pořádání akce v moravské metropoli ustoupili. Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 se jednání dolní komory na protest nezúčastnili.
Předák sudetských Němců Bernd Posselt k hlasování řekl, že to byla fraška a karikatura parlamentarismu. On i organizátoři festivalu Meeting Brno také zdůraznili, že sudetoněmecká akce se přesto uskuteční.
Bavorský premiér je tradičně patronem sudetských Němců, kteří jsou od roku 1954 považováni vedle Švábů, Franků a Starobavorů za jeden z kmenů Bavorska. Kromě Södera se do Brna chystá také spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt a řada dalších německých a rakouských politiků. Söder se po účasti na sjezdu setká na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem, který v pondělí udělil záštitu festivalu Meeting Brno.