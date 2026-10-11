Na Děčínsku výrazně uspěl současný senátor Zbyněk Linhart kandidující za STAN+SLK. Mandát obhájil už v prvním kole.
Propagátor děčínského plavebního stupně Jan Skalický má bohatou politickou historii. Už zkusil nejen různá politická uskupení, ale i lokality. Před čtyřmi lety jako Pražák kandidoval v komunálkách Děčíně, což řešil i soud, letos šel jako Děčíňák do senátních voleb na Děčínsku, do komunálních chtěl pro změnu na radnici Litvínova.
Důraz v kampani kladl ale hlavně na Senát. Ostatně už do něj chtěl podruhé. V roce 2024 kandidoval na Litoměřicku. Pokud jde o strany, nyní hájil barvy PRO „doma“ na Děčínsku, v Litvínově šel v rámci komunálek za SPD, PRO a Motoristy. Začínal však jako člen ODS, poté byl členem nebo kandidoval i za Hnutí pro Prahu, ODA, ANO nebo Stačilo!.
Do širšího povědomí se Skalický dostal, když v letech 2011–2013 šéfoval Ředitelství vodních cest ČR a poté byl předsedou Asociace DOL, která lobbovala za výstavbu kanálu Dunaj–Odra–Labe, který si velmi přál právě exprezident Miloš Zeman. Za lobbing pro kanál získal v roce 2018 anticenu Ropák roku.
Skalický své přebíhání mezi severočeskými městy vysvětluje tím, že vnímá region jako celistvý a je víceméně jedno, kde se zrovna uchází o mandát zastupitele.
„V Litvínově jsem podpořil kolegy, protože mi to dávalo smysl. Původně jsem chtěl v Děčíně vytvořit společnou koalici SPD, Trikolory, Svobodných, Motoristů a PRO, tedy širší uskupení konzervativně a národně orientovaných stran. Bohužel se tam nepodařilo dohodu uzavřít a jednotlivé strany nakonec kandidují proti sobě. Nechtěl jsem se podílet na dalším štěpení těchto politických sil, a proto jsem se rozhodl v Děčíně do komunálních voleb nekandidovat. Následně mě oslovili lidé z Litvínova, kde mám také své zázemí, s tím, zda bych jim nepomohl s kandidátkou. Mou podmínkou bylo, aby vznikla alespoň trojkoalice. Nakonec se podařilo spojit SPD, PRO a Motoristy, což odpovídá mé představě spolupráce konzervativně orientovaných stran. Nabídku jsem proto přijal a kandidátku podpořil,“ uvedl pro iDNES.cz.
Na Děčínsku skončil z pěti uchazečů o Senát čtvrtý, když v prvním kole uspěl dosavadní senátor Zbyněk Linhart s 52,22 procenta. Jan Skalický měl 10,35 procenta. V Litvínově se Skalický do zastupitelstva nedostal, jeho uskupení tady získalo jen jeden mandát.
„Je to jednoduché, poznal jsem, že senátní volby ještě pořád nejsou volby osobnostní. Měly by fungovat tak, že zkušený politik, který chce do Senátu nebo je senátorem, je něco jako starosta okresu, tedy ten, který se o obvod stará a je schopen kvůli němu rozrazit dveře na vládě a na kraji. Lidé ale nechtějí osobnosti nebo jsou svým způsobem líní je hledat. Ukázalo se totiž, že tady jsou senátní volby čistě stranické. Vždyť senátor Linhart za STAN je pověstný tím, že je to senátor stagnace, leklá ryba, vždyť za 12 let v Senátu nedoručil žádný výsledek,“ uvedl Jan Skalický po prohře.
„A ANO? Na Děčínsku do Senátu mělo ANO Michala Hejcmana (skončil druhý – pozn.), lidi neznají jeho jméno, neznají jeho názory, projekty… Co udělal pro Děčínsko? Ukázalo se, že lidé volili Andreje Babiše. Pan Hejcman ani nemusel vstát z postele a měl hlasy. Takže senátní volby se ukázaly jako stranické. Lidé volili ANO a STAN. Voliči byli svým způsobem líní, neochotní a jeli ze setrvačnosti,“ míní Skalický.
Pokud jde o Litvínov, tam je rád, že pomohl koalici SPD, Trikolory, Svobodných, Motoristů a PRO do zastupitelstva a očekává, jak se bude vyvíjet koaliční vyjednávání.
„Senát byl pro mě zásadní – pro mě jsou senátní volby nejtěžší volby pro prezidentských, i když to tak nebylo, považuji je za volby osobnostní. Nejsou to komunálky, kde jste skrytý v kolektivu. Jsem rád, že jsem se jich zúčastnil, jsem plný poznatků a nových kontaktů, které bych bez voleb neměl,“ uzavírá Jan Skalický.
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30. září 2026