Skauti z Brna začali rozvážet betlémské světlo do celého Česka

Brno Skauti z Brna v sobotu začali rozvážet betlémské světlo do celého Česka. První vyjeli vlakem z brněnského nádraží 20 minut po šesté hodině ranní směrem na Prahu. Po cestě se k nim budou přidávat další, aby se symbol Vánoc mohl dostat do všech koutů země.

Do rozvozu betlémského světla se v sobotu na nádraží v Brně zapojilo kolem padesátky skautů. Kromě vlaku na Prahu vyrazili také směrem na Bohumín, Přerov a další místa. „Jde o skupinky čtyř až osmi lidí po základních tratích, od kterých si na nádražích přebírají betlémské světlo další skauti a skautky, kteří pokračují v rozdávání betlémského světla na dalších tratích,“ řekl Jan Svoboda z brněnského skauta. Přehled vlaků, kterými skauti symbol Vánoc rozváží, je na webu www.betlemskesvetlo.cz.



Skauti letos rozvezou betlémské světlo po celé zemi 66 vlaky, lidé si pro něj mohou přijít na 784 vlakových stanic a na stovky různých místních akcí.

V Brně v sobotu bude rozvážet betlémské světlo také speciální tramvaj dopravního podniku. Například od 10:00 do 11:00 bude stát v Nádražní ulici. Další zastavení má na náměstí Svobody, Mendlově náměstí či v Joštově ulici před kostelem sv. Tomáše. Lidé si v sobotu mohou přijít s lucerničkou pro betlémské světlo i do historické tramvaje, která bude jezdit po Praze, a to mezi 13:00 a 19:00. V tramvaji budou znít koledy, pro zájemce bude připraven čaj. Od nedělního večera bude betlémské světlo svítit také na Nové radnici, kde skauti a skautky plamínek předají pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi.

Světlo zažehnuté v Betlémě se tradičně šíří jako symbol Vánoc, do Česka dorazilo už potřicáté. Minulý víkend doputovalo z Vídně do Brna.

Tradice betlémského světla vznikla v Rakousku. Do Betléma, místa narození Ježíše Krista, pro plamínek vždy cestují chlapec nebo děvče, kteří vykonali něco dobrého. Světlo zažehnuté v Betlémě se pak šíří po celém světě jako symbol Vánoc.

Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. Do Česka se betlémské světlo dostalo po pádu komunismu a v rukou exilových skautů a skautek putovalo v prosinci 1989 pod sochu svatého Václava v Praze.