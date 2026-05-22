Pozemky ve skiareálu Bedřichov nepůjde zastavět, rozhodli místní v referendu

Referendum iniciovalo vedení Bedřichova, aby se ujistilo o tom, že obyvatelé podporují jeho snahu o zachování sjezdového lyžování v místním skiareálu, jehož budoucnost je nejistá.
Většina zimního střediska se 4,5 kilometru sjezdovek a sedmi vleky byla v minulé sezoně mimo provoz, neboť předchozí dlouholetý provozovatel se rozhodl ztrátový areál opustit.
Nyní se začíná rýsovat dohoda mezi obcí a nejvýznamnějšími soukromými vlastníky pozemků ve skiareálu, což jsou místní podnikatelé. Pokud se skutečně domluví, obec od těchto podnikatelů získá většinu jejich pozemků ve skiareálu.
Výměnou za to chtějí podnikatelé jiné stavební pozemky v obci, nebo převést některé jejich pozemky mimo skiareál mezi stavební. Podmínkou obce pro tyto majetkoprávní operace bude ale funkční areál, jehož provoz budou muset zajistit tito podnikatelé. Ti svůj záměr představili před dvěma týdny při veřejné debatě. Provoz střediska chtějí obnovit ještě letos, v budoucnu modernizovat a umožnit jeho celoroční využití.
Obec chce fungování areálu podpořit tím, že za své pozemky pod sjezdovkami nebude chtít z počátku žádné nájemné. Navíc nechá ve prospěch provozovatele skiareálu zřejmě i výnos z přilehlého obecního parkoviště.