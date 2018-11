SkiResort Černá hora - Pec zastaví investice, i kvůli nedávnému zásahu policie

PEC POD SNĚŽKOU Vlastník SkiResortu Černá hora - Pec, firma Mega Plus, zastavuje veškeré investice. Vyplynulo to z vyjádření většinového majitele Mega Plus Richarda Kirniga, který se ve středu zúčastnil ustavujícího zasedání zastupitelstva v Peci pod Sněžkou. Rozhodnutí souvisí se zásahem policie na Trutnovsku 23. října. Policisté například zajistili dokumenty od Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), radnice v Peci i doma u starosty města.

Vlastník SkiResortu Černá hora - Pec, firma Mega Plus, zastavuje veškeré investice. Vyplynulo to z vyjádření většinového majitele Mega Plus Richarda Kirniga, který se ve středu zúčastnil ustavujícího zasedání zastupitelstva v Peci pod Sněžkou. Rozhodnutí souvisí se zásahem policie na Trutnovsku 23. října. Policisté například zajistili dokumenty od Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), radnice v Peci i doma u starosty města. Podle dostupných informací prověřovali záležitosti týkající se chodu města, včetně staveb a projektů. SkiResort provozuje ve východních Krkonoších lyžařská střediska Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, Černý Důl a Svoboda nad Úpou.

„Naše společnost bohužel zastavuje veškeré investiční věci do této lokality. Není možné investovat někde, kde slyšíme buď jen trestní oznámení, nebo na všechno stížnosti,“ řekl Kirnig v bouřlivé diskusi, která byla zařazena na konec programu ustavujícího zastupitelstva. V prostorách hotelu Horizont se akce účastnily desítky lidí.

Kirnig řekl, že zastavení investic se týká plánovaného lyžařského propojení Velké Úpy s Pecí pod Sněžkou přes Javoří důl soustavou sjezdovek a lanovek. Tyto projekty podle něj vycházely z již platného územního plánu města.

„Zastupitelstvo muselo kvůli kauzám omezit investice v dalších letech a je zřejmé, že areál může fungovat, pokud je dořešena vnitřní infrastruktura (města). Město mělo v plánu investovat do garážových domů, které měly být navázány na další lyžařské zařízení tak, aby jednodenní hosté byli odchyceni ve Velké Úpě a lanovkami se dostali do Pece pod Sněžkou. Proto tím pádem musíme přerušit investice, které jsou navázány na městskou infrastrukturu,“ řekl Kirnig.

Policie dosud nikoho nezadržela ani neobvinila

Mluvčí krajské policie Jan Čížkovský k případu vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nemohve středu nic bližšího říci. Potvrdil jen, že policie dosud nikoho nezadržela ani neobvinila. Kriminalisté koncem října zajistili na několika místech regionu materiály při domovních prohlídkách a při prohlídkách nebytových prostor u fyzických osob i veřejné správy. „Trestní stíhání dosud nezačalo. Nyní vyhodnocujeme zajištěný materiál, probíhají výslechy a další úkony. Více k tomu nemůžeme sdělit,“ řekl Čížkovský. Vyšetřování se údajně týká podezření ze spáchání závažné hospodářské trestné činnosti.

Podle vedení radnice podalo trestní oznámení na neznámého pachatele opoziční sdružení Žijeme Sněžkou v červenci 2015, postupně bylo doplňováno a na jeho základě začala policie jednat. Ve středu popáté v řadě zvolený starosta Alan Tomášek (SNK Sněžka) před zastupiteli a občany prohlásil, aby se obyvatelé města více zajímali o veřejné dění a neposuzovali věci „z hospodských drbů a polopravd“. Opozice naopak namítá, že vedení města o plánovaných a kritizovaných projektech dostatečně předem neinformovalo.

Podle starosty bude velmi obtížné za současné situace naplnit volební program. „Situace je momentálně velmi vážná,“ uvedl starosta. Trestní oznámení se podle něj týká údajného spáchání trestných činů dotačních podvodů, ovlivňování úředníků či klientelismu. „Jsou to závažná obvinění. Je lehké, je vznést, ale o to obtížnější, se jich zbavit nebo se očistit. Nicméně následky jsou a budou, jak pro mě osobně, tak pro naše město. Financování plánovaných projektů bude muset být teď pozastaveno. Bez dotací, které nedostaneme, jsou tyto projekty nereálné,“ řekl.

Starosta uvedl, že bude hlavním cílem nového vedení města, urovnat mezilidské vztahy a zajistit nutné financování obce. „Nejsem si vědom toho, že bych se jako starosta dopustil něčeho špatného vůči městu a že bych někde město poškodil nebo měl prospěch z akcí, které město financuje,“ řekl ve středu.

V posledních letech prochází Pec výraznými změnami. V centru města jsou před otevřením dva nové apartmánové hotely. U autobusového nádraží skončila výstavba penzionu. Staví se Hotel Hradec, na Portáškách nad Velkou Úpou vznikla herní krajina Pecka a u čerpací stanice se staví dopravní terminál pro 450 aut. Radnice plánovala i parkovací dům v městské části Velká Úpa. Opoziční SNK Žijeme Sněžkou některé projekty kritizovalo. Na webových stránkách například uvedlo, že byl apartmánový hotel Pecr Deep postaven v rozporu s územním plánem. Developer údajně nedodržel stavební dokumentaci a vystavěl objekt o dvě podlaží vyšší, než dovoluje v místě územní plán. Podle informací z webu připravuje sdružení žalobu ve veřejném zájmu. Investor obvinění odmítl.