Náměstek Mlsna: Možnost odložení voleb není vůbec na stole, pro jistotu jsme snížili počet členů komisí

Praha I přes epidemiologickou nepřízeň se volby za týden odehrají. „Možnost jejich odložení není vůbec na stole,“ říká v rozhovoru Petr Mlsna, náměstek ministra vnitra zodpovědný za volby.

Lidovky.cz: Zaznamenal jste během obsazování volebních komisí nějaké problémy?

Zatím ne. Pro jistotu jsme ale pro tyto volby zákonem snížili počet členů komisí o jednoho. Takže u většiny komisí stačí pět členů a v obcích do tří set obyvatel stačí čtyři. Na čtrnácti tisících volebních komisí jsme tak snížili počet jejich členů o 14 tisíc. Někde je ale obtížné obsadit komise i bez covidu, starostové však přiznali, že to letos bylo o něco těžší. Máme připravené i scénáře, kdy z komise někdo, třeba kvůli covidu, vypadne.

Lidovky.cz: Jak probíhalo školení členů komisí?

Na starosti ho má jako vždy Český statistický úřad. Letos však primárně probíhalo distančně, chtěli jsme předejít situacím, kdy se členové všech komisí ve městech sešli na obecním úřadu. Tím by se mohlo koronavirem „vyautovat“ několik desítek lidí najednou.

Petr Mlsna

Lidovky.cz: Volby jste cvičili i nanečisto. Přišli jste na slabá místa?

To ani ne. Spíš jsme přijali nějaké opatření navíc, třeba u drive-in jsme se chtěli vyhnout stavění stanů, a tak jsme je umístili typově třeba do areálů služeb údržby silnic. Točí se tam hodně aut, mají i sociální zařízení. Nemusíte tak někde na zelené louce stavět něco jako polní nemocnici. Přidali jsme taky jeden jízdní pruh navíc.



Lidovky.cz: Mohou se volby z nějakého důvodu ještě odložit?

Taková varianta není na stole. Muselo by se to udělat zákonem, který by musely schválit obě komory parlamentu. V pondělí byl státní svátek a ve středu se už hlasuje na drive-in stanovištích. Odklad voleb je proto nereálný.

Lidovky.cz: Státní úřad pro kontrolu léčiv tvrdě kritizoval rozesílání roušek Českou poštou. Při zásobení volebních místností tento problém nenastane?

Ne, v tomto případě už ochranné pomůcky chodily rovnou po balících a my je z nich tak nemuseli vybalovat. Takže to bylo tentokrát jednodušší.