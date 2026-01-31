Skleněná pistole či mongolský meč. Hrad vystavuje dary pro prezidenta

„Expozici jsme připravili tak, aby představovala aktuální dary z návštěv a setkání uskutečněných v loňském roce. Každý z předmětů vypráví poutavý příběh o kultuře a historii,“ vysvětluje kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.
Návštěvníci si mohou prohlédnout například ocelový meč vykládaná nefritem z Mongolska, speciálně vyrobený pro prezidenta Pavla, nebo kovový talíř z období šogunátu, který prezident obdržel od krajanů a bohemistů při pracovní návštěvě Japonska.
Součástí výstavy jsou dary od prezidenta Portugalska a Mauritánie nebo autorský tisk knihy Létající muž od Petra Síse. K vidění budou i dary určené první dámě. Mezi nimi vyniká například Velkokříž Řádu koruny, který Evě Pavlové udělil nizozemský král Vilém-Alexandr.
Výstava je pro veřejnost otevřena v Rožmberském paláci Pražského hradu denně od 31. ledna 2026 do 31. prosince 2026. Vstupné je zdarma.