Skleněná pistole či mongolský meč. Hrad vystavuje dary pro prezidenta

Návštěvníci mohou opět obdivovat dary, které dostal doma i v zahraničí prezident Petr Pavel. Neukazuje korunovační klenoty ani jiné poklady českých králů, přesto je to dlouhodobě jedna z nejnavštěvovanějších výstav Pražského hradu
Výstava Dary pro prezidenta z dálky i blízka II. v Rožmberském paláci na Pražském hradě. Meč „Král“ ručně vyrobení z ocel, zdobený nefrity, dar od mongolského prezidenta. | foto: Anna Kristová, MAFRA

„Expozici jsme připravili tak, aby představovala aktuální dary z návštěv a setkání uskutečněných v loňském roce. Každý z předmětů vypráví poutavý příběh o kultuře a historii,“ vysvětluje kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.

Návštěvníci si mohou prohlédnout například ocelový meč vykládaná nefritem z Mongolska, speciálně vyrobený pro prezidenta Pavla, nebo kovový talíř z období šogunátu, který prezident obdržel od krajanů a bohemistů při pracovní návštěvě Japonska.

Součástí výstavy jsou dary od prezidenta Portugalska a Mauritánie nebo autorský tisk knihy Létající muž od Petra Síse. K vidění budou i dary určené první dámě. Mezi nimi vyniká například Velkokříž Řádu koruny, který Evě Pavlové udělil nizozemský král Vilém-Alexandr.

Výstava je pro veřejnost otevřena v Rožmberském paláci Pražského hradu denně od 31. ledna 2026 do 31. prosince 2026. Vstupné je zdarma.

