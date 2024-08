Šéf Škodovky slibuje elektromobil za půl milionu. „Z čínských aut nemáme strach, konkurenční boj vítáme“

„Koncern Volkswagen chystá elektroauto okolo 20 tisíc eur (zhruba 500 tisíc korun), které by mělo být představeno v roce 2027. A značky VW a Škoda jsou ty, které ho mají mít ve svém portfoliu. Projekt tedy běží a Škoda je členem týmu,“ popisuje v rozhovoru pro Lidovky.cz šéf Škoda Auto Klaus Zellmer. Podobný krok chystá i samotná Škoda.

Mimo současný model elektrovozu Enyaq plánuje prvního října představit ještě Elroq, což bude kompaktnější SUV než Enyaq. „Příští rok pak oznámíme příchod nejmenšího modelu Epiq, který bude stát okolo 25 tisíc eur (627 tisíc korun),“ dodává Zellmer.

Lidovky.cz: Zákazníci v Evropě mají o elektrická auta menší zájem, než se předpokládalo. Automobilky zvolňují tempo vyřazování výroby spalovacích motorů, politici hovoří o nutnosti zmírnit, či dokonce zrušit zákaz výroby těchto aut, který má platit od roku 2035. Co bude dál?

Transformace, tedy přechod od aut se spalovacím motorem na bateriová auta, proběhne. Z racionálního pohledu je elektrické auto jednoznačně nejefektivnějším druhem mobility. O tempu transformace ale rozhodují zákazníci. A ti mají zatím mnoho obav: že budou muset dobíjet, zda budou moci dobíjet doma, v práci anebo v supermarketu, když tam právě budou. Každý den pociťujeme změnu klimatu. Pokud s tím chceme něco dělat, musí se na tom podílet všichni. K tomu patří myslet nejen na elektromobily. V roce 2035 budou mít dvě třetiny aut v Evropě spalovací motor. Co bude s těmito auty ve světle našich snah chránit klima? To není jen planá otázka. To je otázka, na niž je nutné dát legislativní odpověď.

Potřebujeme právní předpisy, které uznají, že alternativní paliva, jako jsou e-paliva nebo syntetická paliva či biopaliva, rovněž přispívají k účinnému a rychlému snižování emisí CO2. Musíme nabídnout ekologickou alternativu zákazníkům, kteří budou i po roce 2035 jezdit těmito stávajícími automobily.

Lidovky.cz: Diskutuje se o tom, co s těmi 200 miliony aut?