Vyšší platy i nová služební auta. Sněmovna rozšiřuje vozový park

  17:32aktualizováno  17:32
Nová Sněmovna, nová auta. Pro poslance, kteří mají nárok na služební automobil, dolní komora pořídila šest vozidel střední třídy. „Jde o značku Škoda Octavia, v celkové hodnotě 4,14 milionu korun,“ uvedla v reakci na dotaz iDNES.cz vedoucí oddělení médií a PR Martina Lustigová.

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Současně probíhá veřejná zakázka na pronájem osmi vozidel vyšší střední třídy. „S předpokládanou hodnotou 5,8 milionu za období čtyř let plnění,“ doplnila Lustigová. O jaké vozy půjde, není zatím jasné.

Na služební auta mají nárok politici ve vedení Sněmovny, tedy místopředsedové a šéfové všech poslaneckých klubů a výborů. Předseda dolní komory jakožto chráněná osoba dostává přidělený vůz od policie a bodyguardy.

Co se týká dalšího vybavení, tak podle Lustigové poslanci dostali nebo v současné době dostávají ke své práci dva notebooky. Nárok mají ale i na další benefity. Do určitého limitu jsou poslancům hrazeny také odborné a administrativní práce, služby asistenta, telefon, internet a pronájem regionální kanceláře.

Základní hrubý měsíční plat poslance je nyní 109 500 korun. Vyšší mzdy pak pobírají místopředsedové Sněmovny (208 900 korun), šéfové výborů (154 100 korun), podvýborů či klubů a jejich zástupci. Nejvyšší plat má předseda dolní komory, a to 294 000 korun.

Příští rok podle platného znění zákona dosáhne plat řadového poslance 115 tisíc. Šéf Sněmovny bude brát 308 700 korun, místopředsedové 219 300 korun a předsedové parlamentních výborů, komisí a delegací 161 800 korun.

Kromě platu mají poslanci nárok na různé paušální náhrady, mezi něž patří náhrady na reprezentaci nebo dopravu.

