Škoda po srážce autobusu s tramvají je přes 20 milionů, policie hledá svědky

  11:30aktualizováno  11:30
Asi 25 milionů korun je předběžná škoda po úterní srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích. Příčiny čelní srážky, která si vyžádala 18 zraněných, zatím policisté neznají. Událost policie vyšetřuje pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti.
Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti, což je u podobných nehod s větším počtem zraněných standardní,“ sdělila policejní mluvčí Eva Kropáčová a doplnila, že příčiny a okolnosti nehody policisté dál zjišťují.

Policie žádá případné svědky nehody. „Hledáme svědky, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střet s tramvají, nebo mají kamerové záznamy z palubních kamer, aby se nám ozvali na linku 158,“ uvedla policie.

Nehoda se stala v úterý kolem 10:30 v Chodovské ulici, kde autobusy jezdí po tramvajovém páse. Policie uvedla, že autobus vybočil z jízdního pruhu a srazil se s tramvají.

Podle zveřejněných fotografií to byl čelní náraz. Záchranná služba kvůli nehodě aktivovala traumaplán, který je určen pro mimořádné situace s větším počtem zraněných. Policie v úterý nevyloučila zdravotní problémy řidiče autobusu.

