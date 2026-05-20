Škoda po srážce autobusu s tramvají je přes 20 milionů, policie hledá svědky

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti, což je u podobných nehod s větším počtem zraněných standardní,“ sdělila policejní mluvčí Eva Kropáčová a doplnila, že příčiny a okolnosti nehody policisté dál zjišťují.
Policie žádá případné svědky nehody. „Hledáme svědky, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střet s tramvají, nebo mají kamerové záznamy z palubních kamer, aby se nám ozvali na linku 158,“ uvedla policie.
Nehoda se stala v úterý kolem 10:30 v Chodovské ulici, kde autobusy jezdí po tramvajovém páse. Policie uvedla, že autobus vybočil z jízdního pruhu a srazil se s tramvají.
Podle zveřejněných fotografií to byl čelní náraz. Záchranná služba kvůli nehodě aktivovala traumaplán, který je určen pro mimořádné situace s větším počtem zraněných. Policie v úterý nevyloučila zdravotní problémy řidiče autobusu.