Podvodníci vylákali z lidí přes 620 milionů, policie je chce obžalovat

Vyšetřovatelé tvrdí, že pachatelé se trestné činnosti dopouštěli od roku 2017 do března 2021. „Převážně v Praze neoprávněně vylákali od nejméně 1559 osob více než 796 milionů Kč,“ uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. „Zneužili zejména toho, že svěřenské fondy nepodléhají dohledu regulátora trhu České národní banky,“ dodal.
Cílem obviněných bylo podle NCOZ neoprávněné kolektivní investování. Ve skutečnosti však investovali jen malou část vylákaných peněz a zbytek použili jednak pro osobní potřebu, jednak na získávání nových investorů a správu svěřenských fondů.
Využili přitom Ponziho schéma, tedy princip takzvaného letadla či pyramidy. Tyto podvody spočívají v tom, že provozovatel fondu si peníze místo investování nechá a vyplácí z nich jen část některým investorům jako údajný zisk z investic za účelem nalákání dalších klientů. Ve chvíli, kdy už ve fondu nezbudou žádné peníze, zkrachuje.
Policejní centrála zajistila u obviněných nemovitosti v Česku a Španělsku, finanční hotovost či luxusní vozidla a šperky v celkové předpokládané hodnotě přesahující 150 milionů korun. Všichni stíhaní lidé jsou na svobodě, o podání obžaloby bude rozhodovat Vrchní státní zastupitelství v Praze.
O obvinění čtveřice informovala NCOZ loni v únoru, kdy jako výši škody uváděla nejméně 600 milionů korun. Zároveň ale předpokládala, že počet poškozených klientů i způsobená škoda se během vyšetřování zvýší. Centrála tehdy neupřesnila, jakého fondu se kauza týká, doba provedení domovních prohlídek ale odpovídala době, kdy detektivové zasahovali v sídle investiční firmy IPC v pražské Jindřišské ulici. IPC se zabývala právě netypickými investicemi přes svěřenské fondy a skončila v insolvenci.
Podle tehdejších informací médií byli mezi obviněnými manažery IPC odsouzený podvodník s exekucemi Ladislav Vaněček nebo brněnský architekt původem ze Slovenska Oliver Kálnássy. Server Seznam Zprávy napsal, že část peněz z vkladů drobných investorů putovala do financování proruské propagandy. Za těmito mediálními projekty stál podle serveru bývalý mluvčí exprezidenta Václava Klause Petr Hájek, který mezi stíhanými nefiguroval. Z účtů IPC údajně mizely při každodenních výběrech z bankomatů řádově až statisíce korun.