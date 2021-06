Škody na veřejném majetku? Nejméně 12 miliard korun, řekl Grolich. Na soukromém to podle něj bude ještě více

Brno Škody po bouřkách na jižní Moravě budou na veřejném majetku nejméně 12 miliard korun, na soukromém majetku budou mnohonásobně vyšší. V neděli to řekl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Bouřky s tornádem ve čtvrtek večer zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko a poničily 1200 domů, sedm desítek z nich se bude muset strhnout.

Grolich uvedl jako příklad veřejného majetku zničenou střední školu v Hodoníně, na níž je škoda ve stovkách milionů korun. Veřejný majetek podle něj zahrnuje majetek obcí, kraje, ale také například elektrifikaci. Elektrické dráty jsou poškozené. „Škody na soukromém majetku budou mnohonásobně vyšší,“ zdůraznil Grolich.



Do majetku kraje nebo obcí patří například školy, domovy seniorů, nemocnice, ale také obytné domy a podobně. Například v Hodoníně bouřka poničila krajský domov seniorů.Hejtman řekl, že vláda bude částku na poškozený majetek žádat u Státního evropského fondu solidarit. „Podle pravidel tam částka pro kraj musí být vyšší než 11,6 miliardy korun a my potvrzujeme, že tato výše určitě nastane. My těch 12 miliard přeskočíme. Přesné vyčíslení ale ještě nemáme,“ uvedl Grolich.

Hejtman také řekl, že domů k demolici bude víc než 70. Obce budou podle něj dál procházet statici, aby policisté mohli označit nemovitosti, kam je nebezpečné vkročit. „Já jsem přesvědčen, že domů se bude bourat víc,“ uvedl. Kromě objektů, které označí za nebezpečné statik, podle něj budou i případy, kdy lidé budou bourat domy, jejichž zbourání sice statik nenařídil, ale oni sami si budou chtít postavit nový. „Někteří lidé ty domy prostě začali demolovat, živelně, což je prostě problém hlavně z hlediska toho bezpečí, a částečně i formální,“ řekl dnes Grolich v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.



Hejtman podle vyjádření pro Českou televizi očekává, že současný stav nebezpečí vyhlášený na 30 dní bude nutné prodloužit.

Bouřky ve čtvrtek večer a v noci na pátek zasáhly velkou část republiky. Na jižní Moravě si vyžádaly nejen rozsáhlé materiální škody, ale také pět obětí a desítky zraněných.