Škody po požáru ve zbrojní LPP Holding jdou do stovek milionů, výroba pokračuje

Zbrojařská společnost LPP Holding odhaduje škody po pátečním požáru haly a administrativní budovy v Pardubicích na stamiliony korun. Televizi Nova to řekla mluvčí Martina Tauberová. Policie případ prověřuje jako možný teroristický útok a pracuje se čtyřmi verzemi vzniku, všechny počítají s úmyslným zaviněním.

„Podle našich předpokladů se škody budou pohybovat v řádu stovek milionů korun,“ řekla Tauberová. V sobotu uvedla, že v napadených objektech bylo zázemí administrativy a komponent pro optoelektronické přístroje.

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně zničena, na místě zasahují hasiči. (20. března 2026)
V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně zničena, na místě zasahují hasiči. (20. března 2026)
V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se požár rozšířil na sousední administrativní budovu. (20. března 2026)
V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se požár rozšířil na sousední administrativní budovu. (20. března 2026)
Výrobu společnosti jako celku událost podle ní zásadně neovlivnila a výroba pokračuje v rámci ostatních kapacit. Holding vyrábí kromě jiného drony pro Ukrajinu.

V průmyslové zóně v pardubické Dělnické ulici v pátek shořela skladovací hala, oheň zasáhl i vedlejší administrativní budovu. Požár se obešel bez zranění. Kriminalisté dnes ráno ukončili ohledání místa požáru a objekt předali zpět majiteli, řekl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. „Vyšetřování dál pokračuje,“ dodal.

Odpoledne policie na síti X požádala média, aby respektovala neveřejnost trestního řízení a nemedializovala více či méně ověřené informace.

Jednatel společnosti LPP Holding Miroslav Žižka Českému rozhlasu-Radiožurnálu řekl, že pachatelé se do objektu dostali s použitím velkého kladiva a sekery. „V momentě, kdy se začali pohybovat v té budově, okamžitě fungoval detekový systém, hlásič na pult centrální ochrany a inicioval se hlásič na požár a okamžitě zasahovali jak hasiči, tak Policie České republiky,“ citoval Žižku server iROZHLAS.cz.

Firma už v sobotu odmítla páteční tvrzení premiéra Andreje Babiše (ANO), že objekt nebyl dostatečně zabezpečený. Areál byl chráněn standardními i nadstandardními bezpečnostními prvky v souladu s platnou legislativou, uvedla Tauberová.

Útok podle ní svou povahou odpovídá organizovanému teroristickému aktu, proti němuž soukromé subjekty nemají k dispozici odpovídající právní ani technické prostředky. Babiš dnes ve videu na síti X znovu vyzval firmy vyrábějící vojenský materiál, aby si zabezpečily svoje areály.

K požáru se podle serveru Aktuálně.cz přihlásila skupina The Earthquake Faction s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. Na síti X bylo v pátek zveřejněno video, které údajně založení požáru zachycuje.

LPP Holding před několika lety oznámila, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale nikdy nezačala. Tauberová v sobotu potvrdila, že v Pardubicích neprobíhala žádná výroba ani projekty spojené s firmou Elbit Systems.

Firma LPP Holding sdružuje technologicky zaměřené společnosti, které propojují vývoj, výrobu a integraci ve vojenském a civilním sektoru. Zaměřuje se například na bezpilotní systémy, zařízení pro pozemní síly, avioniku, rozpoznávání obličejů a objektů s využitím umělé inteligence nebo zařízení pro provoz na železnici.

