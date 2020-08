Praha Bohumínský žhář předminulý víkend zapálil byt v jedenáctém patře panelového domu. Zemřelo jedenáct lidí, pět obětí vyskočilo ve snaze uniknout ohnivému peklu z okna. Nikdo pád z třiceti metrů nepřežil. Přitom chyběly desítky sekund k tomu, aby hasiči nafoukli pod panelovým domem seskokovou matraci. Jenže ani ta by zřejmě nepomohla.

„Jde o velice rizikový prostředek jak pro zachraňované, tak pro zachraňující. Naděje na záchranu by byla minimální,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Studená. Dopadové matrace se totiž využívají jen v malých výškách, maximálně do patnácti až dvaceti metrů.

Hasiči nafukují záchrannou plachtu opravdu jen výjimečně a pouze jako nouzové řešení. „Někdy se používá také při vyjednávání se sebevrahem před jeho skokem jako prevence nebo pro evakuaci předmětů,“ přiblížila Studená.

Hasiči se snaží lidi z plamenů zachránit nejčastěji vnitřkem budovy, tak to bylo i v případě požáru v Bohumíně. Pro skákající je totiž velmi obtížné se do nafouknuté matrace trefit. Většinou jsou velké čtyři a půl metru na čtyři a půl metru. Hasiči popisují, že z výšky třiceti metrů dopadová plocha vypadá jako krabička od sirek.



„Záleží také na tom, co má skokan na sobě, jak fouká vítr a podobně. To vše může změnit trajektorii letu,“ řekl serveru Lidovky.cz Rudolf Kramář z odboru komunikace Hasičského záchranného sboru ČR. Je tedy otázkou, proč dopadové matrace nejsou větší. „Technika musí stát na rovině, čím větší matrace, tím větší plochu potřebujete. Navíc by pak nafouknutí trvalo déle,“ vysvětlila mluvčí Studená.



Osudová minuta

Samotné nafouknutí seskokové matrace, která byla použita i při zásahu v Bohumíně, trvá přibližně jednu minutu. Ve chvíli, kdy ji hasiči napouští vzduchem z tlakové láhve, už musí být zcela rozložená a stát na rovném povrchu, nejlépe připravená pod okny.

„Nafouknutou matraci je totiž velmi obtížné přenášet, zejména na větší vzdálenost. Je to samozřejmě i nebezpečné pro hasiče, kteří by se s ní pohybovali pod osobou, jenž na ně může skočit či spadnout,“ upřesnila mluvčí hasičského sboru. Podle výrobců záchranných matrací by měla být umístěna tak, aby skok do ní byl co nejvíce kolmý.

Hasičská technika 8. srpna 2020 u panelového domu v Bohumíně.

Ani když se skokan do matrace trefí, nemá ale vyhráno. „Může špatně dopadnout, odrazit se od plochy a podobně,“ uvedla Studená. V 90. letech jeden hasič skok do záchranné matrace nepřežil. „Při výcviku skákal z velmi malé výšky, a přesto po dopadu zemřel,“ popsala Studená. Na připravenou plošinu navíc mohou lidé skákat po jednom. „Po každém skoku se musí plocha znovu dofouknout, což trvá dalších třicet sekund,“ doplnil Kramář.



Uhořela manželka i syn

Policie čtyřiapadesátiletého žháře již obvinila z vraždy a obecného ohrožení. Je ve vazbě a hrozí mu doživotí. Motivem jeho činu mají být rodinné spory, v bytě uhořela jeho manželka, syn s partnerkou i vnuk.