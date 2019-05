Skokani voleb. Vondra překonal třináct příček, voliči lidovců nečekaně vykroužkovali lídra

PRAHA Pozice na kandidátce občas nemusí znamenat zhola nic, zvláště vloží-li se do toho kroužkování voličů. Přesvědčit se o tom mohlo hned pět politiků, kteří letos kandidovali do Evropského parlamentu. V některých stranách to může vyvolat otřesy, v jiných to dobře ukazuje mentalitu jejich voličů.

Stránka 1 ze 4 Další stránka

Alexandr Vondra (ODS) – z patnáctého na druhé místo

Velký návrat jedné z ikonických tváří ODS z dob, kdy byla strana na vrcholu. Díky své disidentské minulosti požíval vždy Alexandr Vondra ve své straně velkou úctu a patřil k hlavním protagonistům jejího liberálního proudu.

Z pozice zahraničně-politického poradce Václava Havla v letech 1990 až 1992 si odnesl klíčové zkušenosti, které dále úročil na ministerstvu zahraničí, kde se stal v první Topolánkově vládě později dokonce ministrem v barvách ODS. V těch usedl i na post ministra obrany, kam si ho vybral tehdejší premiér Petr Nečas. Tam odstartovaly také kauzy spojené s jeho osobou, ať už šlo o nákup minometů pro českou armádu, nebo kauza Promopro. Koncem roku 2012 z politiky odešel.

Nyní ho ale voliči občanských demokratů vykroužkovali až z patnáctého místa kandidátky až do Evropského parlamentu. Kde hledat příčiny? „Je to signál, že se k ODS vrací její staří tradiční voliči,“ myslí si například sociolog Jan Herzmann. Podle politologa Daniela Kunštáta zase zafungoval étos demokracie a odkazu Václava Havla, který je s Vondrou spojený. ODS se prý také možná obávala Vondrových škraloupů z minulosti a proto ho nenasadila výš.

Ať už to bylo jakkoliv, skokan roku z číslem patnáct nasbíral 29 536 preferenčních hlasů, které ho katapultovaly až do křesla europoslance. Sám Vondra v rozhovoru pro LN uvedl, že pokud jde o mezinárodní politiku, cítí se silný v kramflecích. „Myslím si, že mám po sedmiletém půstu, co nabízet,“ řekl během své vítězné noci jeden z autorů petice Několik vět.