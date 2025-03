Největší extrém? Dítě jedlo jen psí granule. Ergoterapeutka radí, jak na nejedlíky

Lidovky.cz: Říká se, že žádné dítě dobrovolně hlady neumřelo. Dá se na to ale spolehnout u všech dětí?

Je to sice pravda, ale druhým dechem bych vám to vyvrátila. Není to o těch dětech, ale o tom, že žádný rodič nedopustí, aby se tak stalo. Vždy dá dítěti, co toleruje nebo konzumuje rádo.

Spousta chutí, které jsme vyzkoušeli v dospělosti, nám také třeba napoprvé nechutnala. Například káva, alkohol, niva nebo olivy, to jsou věci, které jsou výrazné a specifické a teprve opakovanou zkušeností a vnitřní motivací se to v nás zlomilo – anebo taky možná ne.

Lidovky.cz: V okolí mám holčičku, která od narození neměla chuť k jídlu. Když onemocněla, přestala pít mléko, což byla v půl roce věku její jediná potrava, a skončila na kapačkách.

To se bohužel stává. Je dobré rozdělit, jestli se jedná o nejedlíka v kontextu nějaké vybíravosti, kdy dítě konzumuje užší škálu potravin, ale je schopno sníst preferovaných potravin dostatek a na děti, které neprospívají.

To znamená, že mohou být také vybíravé, ale hlavně objem spořádaného jídla pro ně není dostatečný, aby prospívaly a nějakým způsobem fungovaly. U té druhé skupiny to pak bývá o dost problematičtější a řešíme, aby se nám nestalo, že dítě onemocní a nestal by průšvih v podobě třeba dehydratace. Čím je dítě mladší, tím je riziko dehydratace větší.