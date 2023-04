Třídy se mohou už letos „nafouknout“ na 34 dětí. To nezvládneme, varují školy a popisují důsledky

Hodně žáků, málo místa. Evergreen českých škol – od mateřských až po střední – chce stát řešit zmírněním hygienických norem na prostory i provoz. Ředitelé škol se ale obávají, že by se standardem mohly stát třídy čítající až 34 žáků. A to by byl problém.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč