Za hromadnou nákazu na Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy můžou podle mluvčí pražské hygienické stanice (HSHMP) Petry Batók uhlířské špagety připravené z vajec s prošlým datem minimální trvanlivosti a pravděpodobným nedodržením správného technologického postupu při vaření.
Zjištění hygieniků ukázala, že vejce použitá do pokrmu měla datum minimální trvanlivosti do 15. září, v kuchyni je však personál zpracoval až 21. září. „S provozovatelem stravovacího zařízení bude po ukončení celého procesu kontroly zahájeno správní řízení. Zároveň zde zajistíme opakované kontroly, abychom měli jistotu, že veškerá nápravná opatření fungují a podobná situace se již nemůže opakovat,“ uvedl ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy Vladimír Možíšek.
„Salmonelózu máme dosud laboratorně potvrzenou u 18 osob, ale vzhledem ke shodným příznakům a skutečnosti, že všichni nemocní podle dotazníků jedli uhlířské špagety, je vysoce pravděpodobně, že jde o stejnou nákazu,“ sdělila Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru pražských hygieniků.
Hygienická stanice poděkovala rodinám za spolupráci a poprosila o vyplnění epidemiologických dotazníků ty, kteří tak dosud neučinili. Dotazníky pomohou při přesném zmapování průběhu i rozsahu nákazy, a to i v případech, kdy dítě žádné potíže nemá.
Školu navštěvuje asi 1100 dětí. Všechny třídy mají dnes a v pátek ředitelské volno. Děti z druhého stupně a montessori třídy, kde je nemocných nejvíce, měly volno od středy. Škola se kompletně dezinfikuje.
Pražská hygienická stanice řeší podněty na zdravotní obtíže od úterního rána. U dětí i dospělých, kteří obědvali ve školní jídelně ZŠ Masarykova v Újezdě nad Lesy, se projevily zažívací potíže, křeče a vysoké teploty a horečky. Dva týmy z hygienické stanice začala okamžitě prošetřovat podezření na nákazu z jídla. 23. 9. dopoledne první laboratorní rozbory potvrdily u hospitalizovaných nákazu salmonelózou. Předběžné laboratorní výsledky odběrů surovin a stěrů z povrchů by měly být k dispozici během pátku.