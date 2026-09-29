Ředitel Libor Skala už před prodlouženým víkendem redaktorce iDNES.cz řekl, že vejce, která byla použita pro přípravu špaget, škola zakoupila čerstvá. Prošla až v kuchyni.
Provozní školní jídelny byl podle něj kvalifikovaný pracovník. Ředitel dodal, že z chyby vyvodí důsledky v podobě personálních změn.
Hygienici ještě šetřili přesný postup přípravy oběda z minulého pondělí. Kvůli použitým surovinám řeší i polévku. Kromě šest dní prošlých vajec mohla hrát roli i nedostatečná a nerovnoměrná tepelná úprava.
„Kvůli tomu mohlo dojít k pomnožení bakterií rodu Salmonella,“ vysvětlila Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru pražské hygienické stanice.
Jak dnes sdělila zástupkyně mluvčí pražské hygienické stanice (HSHMP) Petrana Slámová, mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy bylo od minulého týdne 391 nemocných, 50 lidí bylo od pondělí hospitalizováno. U 58 byla laboratorně potvrzená salmonelóza, na další výsledky se čeká.
Ve škole během víkendu a v pondělí probíhala další opatření pro splnění podmínek stanovených hygienou a splnění potřeb školy, kterými chce zařízení ve spolupráci s vedením městské části zajistit maximální bezpečnost stravování i výuky.
„Spolupracujeme na nich se specializovanou zkušenou firmou a vše chceme v úterý dokončit a zkontrolovat,“ dodal ředitel. Žáci se vrací do školy ve středu.
„Od zítra (středy) mohou zdravé děti nastoupit do školy,“ řekl starosta městské části Michal Hazdra. Doplnil, že hlavním tématem úterního jednání mezi školou, radnicí a hygienou byly podmínky návratu dětí do školy, konkrétně kdy mohou po nemoci zpět do kolektivu.
„Je to rozdílné u školkových dětí a těch, co chodí na základní školu. Ty ze základní školy nesmí mít příznaky a ze školek by měly mít potvrzení od lékaře včetně stěrů,“ vysvětlil starosta.
Stravování bude dočasně zajišťovat odborná externí firma do doby, než bude škola schopna zajistit dostatečně profesionálně provoz vlastní školní jídelny.
Škola zveřejnila inzerát, v němž hledá novou vedoucí či vedoucího školní jídelny. Ředitel Skala v pátek řekl, že plánuje personální změny. Uvedl, že s nimi počká na závěry pražské hygienické stanice. Vysvětlil, že v červnu odešla bývalá vedoucí školní jídelny. Její nástupce, který byl podle Skaly minulé pondělí stále ve funkci, práci nezvládal. Skala ho proto chtěl přeřadit na jinou práci. „On je pořád vedoucí a momentálně si myslím, že vzhledem k vývoji událostí tu situaci budu řešit úplně jinak. Ale bylo by fér, kdybych to v první řadě probral s ním,“ řekl v pátek Skala.
Městská část nabízí rodinám zasaženým salmonelózou balíčky hygienických potřeb zdarma, na objednání je rozvážejí hasiči.
Pětadvaceti pacientů
Ve třech pražských nemocnicích bylo v úterý dopoledne 25 pacientů z Újezdu nad Lesy se zažívacími potížemi či už potvrzenou salmonelózou. Na Bulovce jich bylo 17, ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) sedm a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady jeden.
„Aktuálně máme sedm hospitalizovaných, ale zřejmě dnes či zítra (ve středu) budeme nějaké propouštět domů. Jsou ve stabilizovaném stavu. Je ale potřeba říci, že minimálně ve dvou případech byly děti týden na infuzích. Byla u nich vysoká nálož infekce,“ řekl mluvčí FTN Petr Sulek. Minulý týden podle něj nemocnice ošetřila desítky případů, tento týden nápor pacientů ustal.
Už v úterý otevřela Mateřská škola Sluníčko, děti zde mají ale pouze studenou stravu.