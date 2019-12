Školáci ze severu Čech zaostávají za svými vrstevníky o dva roky. Ministr slibuje podporu kritických regionů

PRAHA Úroveň znalostí odráží plat i úspěch rodičů. Celkově se české děti lepší, ukázal mezinárodní průzkum. Vědomostní výbava českých školáků se významně liší kraj od kraje. Třeba patnáctiletý student z Ústeckého kraje je ve znalostech o dva školní roky pozadu za stejně starým Pražanem.

Zásadní podíl na gramotnosti má i ekonomický status jejich rodičů. Úspěch nabaluje úspěch, žáci z chudších rodin a slabších regionů to nemají jednoduché.

V tom je Česko světovým unikátem. „V Ústeckém kraji máme 36 procent žáků s nejnižší gramotnostní úrovní, v případě Jihomoravského a Moravskoslezského kraje je to 32 procent. To znamená, že ve třídách základních škol v těchto krajích patří téměř každý třetí žák do rizikové skupiny a hrozí mu budoucí školní neúspěch,“ zdůraznil v úterý ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal při zveřejnění výsledků mezinárodního šetření PISA, které u patnáctiletých testovalo úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti.