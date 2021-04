Školám hrozí týdenní výpadek testů. Hraje se o čas, zásoby jim vydrží do začátku května

PRAHA Zásoby antigenních testů školám vydrží zhruba do 7. května. Testovat se ale bude podle ministra zdravotnictví ještě nejméně do konce května, pak se uvidí. Možná se tím vším také urychlí testování školáků PCR metodou.

Hrozící výpadek dodávky antigenních testů znamená, že by si v krajním případě musely školy testy sehnat samy. To se však mnohým nelíbí. Kromě toho, že je to starost navíc, musí zřizovatelé na testy někde sehnat peníze.



Navíc se hraje o čas. Správa státních hmotných rezerv předchozí tendr zrušila, protože kandidáti nesplnili podmínky. Vypsala tedy nový. Podle Asociace krajů je scestné, aby zodpovědnost padla na školy, když testy nezařídil ani stát.



„Pokud v této chvíli argumentuje ministerstvo tím, že školy si mohou nakoupit ty testy samy, tak je to naprosto nesmyslné. Stát nebyl schopen situaci vyřešit za posledních x týdnů a je naprosto iluzorní, že kraje a školy teď budou narychlo soutěžit desítky tisíc testů,“ uvedl v tiskové zprávě předseda Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).

Školy se o testy podělí

Hrozba nedostatkem antigenních testů může otevřít cestu pro rychlejší zavedení PCR metody do škol. Některé na nic nečekaly a už tímto způsobem testují. Antigenní testy, které jim zbyly z první a druhé dodávky od státu, teď můžou přátelsky věnovat školám, které je potřebují a samy nemají dost peněz na to, aby vykryly výpadek dodávek od státu.

„Budeme jedna ze škol, která antigeny převede na jinou školu, aby mohla testovat a fungovat dál,“ uvedl pro Lidovky.cz ředitel brněnské Základní školy Svážná Petr Punčochář. Rodiče si mu hned při spuštění testování na začátku dubna stěžovali, že se jim nelíbí výtěry z nosu u malých dětí. Rozhodl se proto, že půjde vlastní cestou a sežene pro školu PCR testy s odběrem z úst.

„Poskládali jsme nějakých 125 tisíc na sponzorských darech, další peníze máme na cestě, přislíbil je i zřizovatel,“ říká Punčochář. Finance mu prý vystačí do konce května. „Jsme na ceně 115 až 120 korun maximálně na jeden test. Když si vezmete, že pan Hamáček koupil testy za 68 korun a máte je dělat dvakrát týdně, tak my jsme levnější a šetříme státní prostředky,“ srovnává Punčochář.



Některým školám, hlavně těm menším na vesnicích, však může výpadek testů způsobit velké problémy. Kromě financí by při použití PCR metody musely řešit i dovoz vzorků do laboratoří, které nemají vždy blízko.

Testy budou pozdě

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) sice včera novou soutěž na 5,6 milionu antigenních testů do škol vypsala, na první dodávku 2,8 milionu kusů má však budoucí vítěz lhůtu do pondělí 17. května. Další čas zabere rozvoz ze skladů přímo do škol. Zásoby, které mají, většině ale vystačí jen do 7. května. To by znamenalo výpadek na celý týden. Obavu, že testy nestihnou do škol dodat včas, už v pondělí vyjádřil ministr školství Robert Plaga (za ANO). Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) se ale školy zavírat nebudou ani tehdy, když by testy k dispozici nebyly. Dnes bude o testování ve školách jednat vláda, která má navrhnout další postup.

Předchozí tendr musela SSHR zrušit, protože ani jeden ze čtyř uchazečů nesplnil podmínky. V novém už je zaregistrováno 36 firem. „Firmy, které jsou zaregistrované v našem dynamickém nákupním systému, budou nyní mít deset dní na podání nabídek. Nejsme už v nouzovém stavu. Jedeme podle zákona o zadávání veřejných zakázek,“ uvedl předseda SSHR Pavel Švagr.

Arenberger chce, aby se vedle antigenního testování začala ve školách využívat i PCR metoda. Ministerstvo však stále ještě neřeklo, jak by vyřešilo kapacity laboratoří, kde se PCR testy vyhodnocují. K této spolehlivější metodě vyzývá jak MŠMT, tak kraje, ale i zřizovatelé a školy.

Podporu podle Ivana Bartoše (Piráti) vyjádřil i prezident Miloš Zeman. „Pan prezident souhlasí s tím, o čem se bavíme s ministrem Arenbergerem, že by ve školách měly být zavedeny plošné PCR testy co nejrychleji,“ uvedl Bartoš po včerejší schůzce s hlavou státu. „I po prázdninách, když bude návrat do škol, je to jediná možnost, jak školy můžou být, pokud zde pandemie stále bude, otevřeny bez rotačního mechanismu,“ doplnil Bartoš.