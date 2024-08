Boj o místa ve školkách brzy ustane. Blíží se slabé ročníky, rušit místa by ale podle ministerstva nebylo moudré

Podle analytika oddělení národních analýz MŠMT Ondřeje Nývlta v následujících třinácti letech klesne počet dětí v mateřských školách z 360 na 250 tisíc. Obce jako zřizovatelé by však podle něj neměly školky plošně rušit, protože může následovat další vlna růstu.

„V posledních dvou letech se počet živě narozených dětí i úhrnná plodnost výrazně snižují. Pokud se ukáže, že tento trend je trvalejší – což je dost pravděpodobné – postaví nás to před velkou výzvu, která se v roce 2000 nepovedla. Tehdy byl taky obrovský pokles dětí a řešilo se to tak, že se rušily mateřské školy. Když přišly silnější populační ročníky, tak jsme koukali, že nemáme péči jak zajistit,“ popsal Nývlt s tím, že se obává, aby to v následujících letech nedopadlo podobně.