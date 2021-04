Školní inspekce pod palbou rodičů. Místo běžných stížností úřad zavalily dotazy na domácí výuku

PRAHA Pětačtyřicetiletý fotograf Petr z Prahy má osmiletou a dvanáctiletou dceru. Obě chodí do stejné školy. „Mladší se učitelka věnuje, tam je to perfektní, komunikuje i s námi. Ale u starší je to prostě kupa úkolů přes e-mail, nad kterými s ní sedíme, pak pošleme výsledky a vrátí se nám jen výsledná známka a to je všecko. Tohle přece není pedagogická práce,“ posteskl si otec. A není sám.

Od začátku školního roku, jenž kvůli pandemii probíhá převážně distančně, řešila Česká školní inspekce (ČŠI) zhruba sto stížností. To je sice méně, než kolik jich bývá v časech prezenční výuky, ale nahradil je příval nové práce: inspektoři mnohem častěji řeší telefonické dotazy rodičů ohledně online výuky.

Od pondělí otevřou obchody s dětským oblečením, farmářské trhy nebo zoo, řekl Havlíček „Online školu mají jen hodinu týdně, další úkoly na doma jim učitelky nedávají,“ ozývají se jedni rodiče. „Škola je přetěžuje. Překlápí do online režimu celý rozvrh prezenční výuky, to je neúnosné. Máme i jiné povinnosti, navíc jsme celá rodina doma na home office,“ stěžují si jiní. „V těchto případech však nejde o stížnosti jako takové, spíše o dotazy týkající se vhodných forem realizace distančního vzdělávání, konzultace ke konkrétním případům vzdělávání konkrétních dětí v konkrétních školách,“ vysvětluje Ondřej Andrys, náměstek ústředního školního inspektora. Většinu dotazů a stížností inspekce vyřeší tak, že se snaží vysvětlit problém, koriguje vzájemnou diskusi mezi školou a rodiči a snaží se je usmířit. Příliš málo, nebo moc? Když už dojde na stížnosti, navazují v podstatě na žádosti o radu týkají se nevyřešených problémů s distanční výukou. První oblast představuje rozsah výuky: Některým rodičům se zdá, že školy učí málo, jiní si stěžují na přetíženost. Dále jde o obsah výuky a část stížností se týká nedostatečné komunikace. „Evidujeme stížnosti na to, že škola úkoly pouze zadává, ale neposkytuje žákům zpětnou vazbu. Rodiče nemají dostatek informací od učitelů ani od ředitele školy a podobně,“ uvedl Andrys. Od poloviny října nabízí ČŠI školám možnost metodických konzultací distanční výuky. „Komunikovali jsme se stovkami škol, které této možnosti využily, a snažili jsme se jim pomáhat ve zvládnutí distančního vzdělávání,“ sdělil Andrys. Podpůrných materiálů k dálkové výuce vzniklo již dost, ale pořád se liší přístup jednotlivých učitelů. Byť „distanční gramotnost“ pedagogů se dle reakcí ředitelů od loňského jara, kdy koronavirus propukl, zlepšila. Obecné zásady jsou jasné: výukové bloky kratší, domácí úkoly v rozumné míře a kreativní, vypomáhat s nimi na dálku musí učitel, například předtočenými tutoriály. Nelze zadávat práci, u které je nezbytný rodič. Za vše, co dítě udělá, musí dostat hodnocení, které zdůrazní klady a nasměruje k odstranění nedostatků. Na papíře je to tedy jasné, v životě složitější. Distanční formou musí v době pandemie pracovat i školní inspektoři, protože zpětnou vazbu nevyžadují jen žáci – musejí ji mít i učitelé. Kontrolují-li inspektoři průběh hodiny, přihlásí se online stejně jako žáci, na rozdíl od nich jsou však z podstaty jen tichými pozorovateli. Virtuální hospitace „Realizujeme také virtuální hospitace. Školní inspektoři jsou přítomni i v online hodinách, samozřejmě vždy se souhlasem ředitele, který poskytne přístupy, a s vědomím učitelů i žáků,“ popsal Andrys. Kromě toho dávají inspektoři dohromady zkušenosti učitelů s distanční výukou. Na základě vlastního průzkumu a podnětů od kantorů například vypozorovali, že velká část žáků a dokonce i některých učitelů má během výuky vypnuté kamery. To ale má neblahý vliv především na sociální a psychický rozvoj dětí, což může být problém do budoucna, protože lidský kontakt a interakce se nedá jen tak nahradit. Bez práce, internetu a s virem. Lidi v ghettech stresuje covid i online výuka, opatřením již nevěří Na online hospitace chodí stejným způsobem také ředitelé škol. „Napíšu panu učiteli, aby mi dal tři termíny, ze kterých si vyberu. On mi pak pošle odkaz. Já se přihlásím a normálně tam sedím jako žáček. Pak dávám zpětnou vazbu,“ popsal pro LN předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Učitelé si podle něj postup chválí, protože si často sami neuvědomí, co na druhé straně vidí nebo slyší děti – ať už se jedná o rušivé zvuky v pozadí, úhel kamery, nebo volbu učebních pomůcek. Kantor může například učit s učebnicí v ruce, lepší pro žáky by ale bylo, kdyby cvičení nasdílel na obrazovku. Arsenál pro výmluvy Online výuka je náročnější než ta prezenční. Práci komplikují technické problémy, učitelé si musí vše dobře zorganizovat, vedle toho je u kontaktu přes obrazovku těžší udržet pozornost. „I když učitelé pracují stoprocentně, efektivita je nižší než při prezenční výuce,“ uvedl Černý. Některé děti mají navíc tendenci se vymlouvat, v čemž jim online prostředí poskytuje nový arsenál. „Když vám dítě řekne, že mu nefunguje kamera nebo mikrofon, tak mu musíte věřit. I když je vám divné, že o přestávce, když si povídalo se spolužáky, mu fungoval, jenom při hodině přestal,“ dodal Černý. ZÁSADY ONLINE STUDIA Z DOMOVA ■ Výukové bloky by měly být kratší. Domácí úkoly je třeba zadávat žákům v rozumné míře a je lepší, když jsou kreativní.

■ S domácí přípravou musí i na dálku vypomáhat učitel. Nápomocny mu k tomu mohou být například předtočené tutoriály s ukázkou řešení. ■ Nelze zadávat práci, u které je nezbytná přítomnost rodičů – ti mají obvykle svou práci, často rovněž z domova. ■ Za vše, co dítě udělá, musí od svého pedagoga dostat hodnocení, které zdůrazní klady a nasměruje žáka k odstranění případných nedostatků. ■ Vypnuté kamery počítače či tabletu se nedoporučují, mají neblahý vliv především na sociální a psychický rozvoj dětí.