Nová vyhláška například určuje, že by mělo být v jídelnách méně masa, brambor a cukru či reguluje využití vysoce průmyslově zpracovaných potravin. Naopak více by se na talířích měly objevovat luštěniny a ryby.
Budou nová jídla dětem chutnat?
Novela žádná jídla nezakazuje a zároveň žádná nová nenutí. Oblíbené a tradiční recepty mohou zůstat, uvádí web Máme to na talíři, který vznikl v rámci projektu Máme to na talíři a není nám to jedno (MTNT). Ten běží pod záštitou ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a je veden Státním zdravotním ústavem.
Podle webu se mění jen poměry surovin a změny nejsou drastické, například u navýšení luštěnin se jedná o jednu polévkovou lžíci týdně na desetileté dítě. U ryb je to pět gramů na týden.
Zdraží obědy?
Podle dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) se ceny obědů nebudou pravděpodobně měnit a když tak jen v řádu haléřů na porci. Například luštěniny jsou levnější než maso a ušetří se i na dehydratovaných směsích, polotovarech a slazených nápojích, které už nebudou povoleny, vypočítává web.
Znamená nová vyhláška konec sladkých jídel?
Ne, i nadále je možné vařit sladké obědy, svačiny, přesnídávky i dezerty. Z jídelen by ale měly zmizet slazené nápoje, s výjimkou mléčných. Cukr se může používat i k dochucení omáček, polévek, salátových zálivek a dalších pokrmů. Děti ale nesmí dostávat zakoupené zpracované cukrovinky.
Snižuje se množství tuku, jsou zakázána smažená jídla?
Novela naopak řeší, že ve školním stravování je tuků nedostatek. Žádný zákaz smažení se nechystá a do množství tuku se nově nebude započítávat tuk obsažený v mléčných výrobcích, ale bude se sledovat jen tuk přidaný na přípravu pokrmů. Jídelny tak budou mít větší prostor pro kvalitní tuky, které jsou pro dětský vývoj potřebné. Obsah tuků v jídle zlepšuje chutnost pokrmu a zajistí i větší zasycení, připomíná web.
Dětem zdravá jídla nechutnají
Studie dokazují, že stravovací návyky dětí jsou silně ovlivněné jejich okolím, zejména rodinným prostředím a školními jídelnami. Děti se učí pozorováním, proto je pro získání pozitivního vztahu ke zdravému jídlu klíčové, aby vyrůstaly v prostředí, kde i vrstevníci a rodiče jedí s ohledem na své zdraví. Když děti vidí, že i okolí upřednostňuje zdravé jídlo, je pravděpodobnější, že si podobné návyky taky osvojí a budou je udržovat i v dospělosti, uvádí web.
Proč se zvyšuje množství ryb?
Z hlediska výživy jsou ryby bohatým zdrojem důležitých živin, které podporují růst a vývoj dětí. Kromě kvalitních bílkovin obsahují i omega-3 mastné kyseliny, které jsou důležité pro zdravý vývoj mozku.
Výzkumy ukazují, že opakované nabízení nových potravin zvyšuje pravděpodobnost, že je děti začnou jíst. Ideální je, když nové potraviny děti zkouší doma, ale pomoci může i školní jídelna.
Ze zkušeností jídelen, kde jsou rybí pokrmy oblíbenější, vyplývá, že pomáhá kombinovat ryby s oblíbenými potravinami, jako je třeba rajčatová omáčka či něco křupavého.
Je pro děti opravdu vhodné jíst tolik luštěnin?
Ano, konzumace luštěnin je pro jejich vysoký obsah bílkovin, komplexních sacharidů, vitamínů, minerálních látek a vlákniny. U luštěnin, stejně jako u ryb platí, že ačkoli často nepatří mezi nejoblíbenější jídla, je nutné děti motivovat k jejich konzumaci, připomíná web.
Nemůže zvýšené množství vlákniny děti nějak ohrozit?
Ne. Pravidelná konzumace potravin bohatých na vlákninu snižuje riziko srdečně cévních onemocnění, diabetu 2. typu nebo rozvoje nádorových onemocnění tlustého střeva a konečníku. Vláknina obsažená v celozrnných potravinách, luštěninách, ořeších nebo ovoci a zelenině urychluje zasycení a prodlužuje pocit sytosti, proto může mít pozitivní vliv i na udržování tělesné hmotnosti. Navíc má nenahraditelnou funkci z hlediska mikrobioty střev.
Jak moc nová vyhláška omezí maso?
Jen mírně. Skokové snížení na optimální množství by podle webu Máme to na talíři znamenalo příliš velkou změnu. Porce masa na talíři se ale zmenšovat nebude, omezí se jen počet pokrmů, které maso obsahují.
Nebudou dětem chybět živiny z mléka a mléčných výrobků?
Nebudou, jde totiž jen o formální úpravy. Původně totiž bylo mléko a mléčné produkty vedeny zvlášť. V nové vyhlášce jsou sloučeny do jedné kategorie a správné evidenci pomůžou i koeficienty dle obsahu vápníku.
Vápník, ale i další živiny obsažené v mléce, přijímáme i z jiných zdrojů, proto při dodržení zásad pestrého stravování, jako je například zařazení vajec, vhodného množství masa, ryb, luštěnin nebo široké palety obilovin, nehrozí, že by dětem cokoli chybělo.
Proč ubylo brambor?
Původní předpis je totiž nařizoval ve velké míře a mnoho školních jídelen mělo problém brambory v tak vysokém množství spotřebovat. Z výživového hlediska jsou na trhu běžně dostupné i hodnotnější přílohy s vyšším množstvím minerálních látek nebo vlákniny, kterým brambory můžou na talíři uvolnit místo. Ze školního stravování ale určitě nemají zmizet a pokrmy typicky doprovázené bramborami v jídelníčku mohou zůstat, připojuje web.