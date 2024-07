Školy mají vařit bezlepkové obědy pro celiaky. Válek přišel s návrhem, kdo to zaplatí

Nemáme na to dost peněz, vysvětlují. Šéf resortu zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) proto navrhuje, aby jim na přípravu jídel pro malé celiaky přispívaly přímo zdravotní pojišťovny. Stejně jako třeba nemocnicím. Už o tom jedná i s vedením resortu školství.

„Většina pojišťoven už sice na bezlepkovou dietu přispívá, ale málo. Příspěvek by se měl zvýšit. My bychom současně chtěli, aby tyto peníze šly přímo školám a školkám,“ řekl Válek na jednání sněmovního zdravotního výboru. Školy by tak dle něj mohly upravit prostory pro přípravu dietních jídel a nakoupit bezlepkové potraviny.