Začíná školní rok, do lavic usedne 117 900 prvňáků

Autor: ,
  6:57aktualizováno  6:57
V základních a středních školách začíná po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Počet dětí v základních školách oproti minulému roku bude nižší, studentů středních škol bude naopak více. Poprvé do školy dnes nastupuje podle odhadu ministerstva školství 117 900 prvňáčků. Někde je ve školách přivítají politici.

ilustrační snímek | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Prezident Petr Pavel zahájí školní rok v základní škole v Pečkách na Kolínsku, jeho manželka Eva Pavlová zavítá do Základní školy Česká Čermná na Náchodsku. Premiér Petr Fiala (ODS) společně s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) navštíví Střední školu Brno v ulici Charbulova. Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) se zúčastní znovuotevření secesní Základní školy V Olšinách v Praze 10.

Ve školním roce 2025/2026 by mělo do základních škol v Česku chodit 1 001 400 žáků, tedy asi o 1000 méně než v uplynulém, odhaduje ministerstvo školství. Ve středních školách by se v novém školním roce v denní formě studia mělo vzdělávat asi 487 300 žáků, zhruba o 10 500 více než loni, odhaduje ministerstvo.

Žáci některých škol budou mít letní prázdniny delší. O pozdější zahájení výuky v nadcházejícím školním roce požádalo k 20. srpnu ministerstvo školství 14 škol, a to kvůli rekonstrukcím. Jedná se o deset základních a čtyři střední školy. Nejvíce je jich ze Středočeského kraje. V Česku bylo v minulém školním roce podle statistiky ministerstva necelých 4300 základních a více než 1300 středních škol.

Na bezpečnost dětí budou na přechodech v blízkosti škol v Praze jako tradičně dohlížet strážníci. První školní den bude na cestu žáků do školy dohlížet téměř 230 strážníků na 163 přechodech u 135 základních škol, informovala pražská městská policie.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.