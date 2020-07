Školní rok začne pro všechny žáky 1. září, uvedl Plaga. Opatření se budou řídit podle ‚semaforu‘

Praha Nový školní rok začne pro všechny žáky 1. září ve školách. Při běžné výuce se budou ale dodržovat přísnější hygienická pravidla. Případná opatření proti koronaviru se budou řídit takzvaným semaforem pro oblasti s různým rizikem nákazy.

Novinářům to po úterním jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) řekl šéf resortu školství Robert Plaga (ANO).



Podle Plagy do škol nastoupí všichni žáci a žačky. „Není v plánu ani v žádném ze scénářů, že by se dělily třídy, a 1. září se do škol vracejí všichni žáci ve standardních třídách,“ řekl Plaga.

Dál budou platit doporučení dodržovat přísnější hygienická pravidla podobně jako na jaře. Ve školách by se tak podle ministra mělo například dbát na zvýšenou dezinfekci rukou nebo častější větrání. Manuály s doporučeními k fungování škol budou podle ministra k dispozici v týdnu od 17. srpna, aby se školy mohly na začátek školního roku připravit.

Nošení roušek se bude řídit podle rozhodnutí hygieniků v jednotlivých krajích nebo v celé ČR. „Pokud v průběhu podzimu nastane povinnost nosit roušky v celé české společnosti, tak samozřejmě české školy nebudou výjimkou,“ uvedl. Jinak by se podle něj tato povinnost měla shodovat s doporučenými opatřeními v takzvaném semaforu ministerstva zdravotnictví, který bude označovat riziko nákazy v jednotlivých okresech. „To znamená, že pokud máme čtyři režimy semaforu, tak se dají předpokládat čtyři různé režimy opatření ve školách,“ řekl Plaga.

V případě, že by se ve škole vyskytla nákaza, měla by podle ministra o jejím případném uzavření rozhodovat krajská hygienická stanice podle konkrétní situace. Hygienická opatření či upravený režim jídelen ale podle něj budou směrovat k tomu, aby nebylo nutné kvůli tomu zavírat celé školy, ale spíše jen jednotlivé třídy, řekl.

Do základních škol chodilo v minulém školním roce zhruba 953 000 dětí a do středních škol 424 000.