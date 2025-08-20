Potvrzuje to i nová publikace České školství v mapách II. Ta ukazuje i to, že prakticky ve všech příhraničních okresech je mnohem pravděpodobnější, že dítě nedokončí ani základní vzdělání a ze školy odejde v sedmé či osmé třídě. Výjimky tvoří okresy Zlínského kraje, Břeclavsko či Opavsko.
„Rozdíl ve vzdělávacích výsledcích žáků z okresů Praha-východ a Sokolov je několik školních let. Je to, jako kdybychom srovnávali výsledky různých států, a to ještě možná z různých kontinentů. A to přesto, že jsme v jednom vzdělávacím systému,“ popisuje ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
Ačkoli výsledky zůstávají dlouhé roky bez výkyvů, najdou se i regiony, jejichž žáci překvapili. Na Jesenicku, Prachaticku, Zlínsku a Mělnicku dosahují podle inspektorů děti mnohem větších úspěchů, než by se vzhledem k sociálním a ekonomickým podmínkám v regionu dalo očekávat. Naopak překvapivě horších výsledků dosahují děti ze Semilska na severu Čech.
Učitelé bez kvalifikace
Roli v tom může podle Zatloukala hrát i to, zda na škole působí kvalifikovaní učitelé s odpovídajícím pedagogickým vzděláním, a ne lidé třeba s „pouhým“ titulem z ekonomické vysoké školy. „Vysoký podíl nekvalifikované výuky jde často ruku v ruce s horšími výsledky a horším klimatem,“ míní Zatloukal.
Právě nedostatek kvalifikovaných učitelů může být do budoucna pořádný problém. Už nyní nemá pedagogické vzdělání více než 9,4 tisíce kantorů základních škol. Ti společně odučí zhruba desetinu celé výuky. Za posledních sedm let je to nárůst o téměř čtyři procentní body. Na středních školách nekvalifikovaná výuka tvoří sedm procent odučených hodin.
Vůbec nejvíce učitelů s kvalifikací působí v úspěšném Zlínském kraji. Na opačné straně žebříčku jsou Karlovarský kraj či střední Čechy. Míra kvalifikovaných kantorů tam nepřesahuje ani 85 procent.
„Učitelé chybějí nejen v regionech s vyšší mírou sociálních problémů, ale také v Praze, kde situaci zhoršují vysoké životní náklady a konkurence na trhu práce. Moravské kraje mají lepší pokrytí díky blízkosti univerzit a prestiži učitelské profese,“ vysvětluje Zatloukal.
Jan Koucký z Univerzity Karlovy už dříve varoval, že v následujících deseti letech bude hůř. „Kritická situace se očekává zejména v matematice a přírodovědných oborech, kde by podíl nekvalifikované výuky mohl přesáhnout 30 procent,“ vypočítal Koucký. Celkově může bez odpovídajícího vzdělání kantorů fungovat až pětina výuky.
Platy budou padat
Zájem o učitelskou profesi může navíc nadále klesat i kvůli pesimistickým finančním vyhlídkám. Ekonom Daniel Münich z Cerge-EI spočítal, že loni si průměrný učitel přišel na 109 procent průměrné mzdy v Česku. Münich předvídá, že v dalších dvou letech budou výdělky kantorů padat, a to na 102 procent.
„Nejatraktivnější jsou platy nejmladších začínajících učitelů, byť poslední roky jejich atraktivnost klesá nejrychleji. Odměňování je určováno hlavně lety praxe, což může snižovat zájem z řad mladších a kvalitních učitelů,“ poznamenává Münich.