Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli penězům na regionální školství

Peníze v resortu školství chybí v souvislosti s převodem financování nepedagogických pracovníků, tedy školníků, uklízeček, na obce a kraje, řekl šéf školských odborů František Dobšík.
Nepedagogy mají obce a kraje začít platit od roku 2026, původně vláda chtěla převést financování těchto pracovníků ve školách od letošního září.
Ministerstvo v úterý na sociální síti X uvedlo, že obavy nejsou namístě, školy podle něj obdrží finance včas a v plné výši. Rozpočtové opatření má vláda schválit 19. listopadu, uvedl úřad.
Podle Dobšíka je potřeba, aby problém vláda vyřešila. Stávková pohotovost bude podle místopředsedkyně školských odborů Markéty Seidlová trvat do doby, než školy peníze dostanou.