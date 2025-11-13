Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli penězům na regionální školství

Autor: ,
  11:36aktualizováno  11:36
Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Vede je k tomu, že ministerstvo školství nedostalo 3,7 miliardy korun na dofinancování regionálního školství na listopad a prosinec, uvedly.

Místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová (vlevo) a předák školských odborů František Dobšík. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Peníze v resortu školství chybí v souvislosti s převodem financování nepedagogických pracovníků, tedy školníků, uklízeček, na obce a kraje, řekl šéf školských odborů František Dobšík.

Nepedagogy mají obce a kraje začít platit od roku 2026, původně vláda chtěla převést financování těchto pracovníků ve školách od letošního září.

Ministerstvo v úterý na sociální síti X uvedlo, že obavy nejsou namístě, školy podle něj obdrží finance včas a v plné výši. Rozpočtové opatření má vláda schválit 19. listopadu, uvedl úřad.

Podle Dobšíka je potřeba, aby problém vláda vyřešila. Stávková pohotovost bude podle místopředsedkyně školských odborů Markéty Seidlová trvat do doby, než školy peníze dostanou.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.