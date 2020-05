Školy by mohly mít krizový plán pro případ, že by se v budoucnu musely znovu uzavřít

PRAHA Školy by mohly mít krizový plán postupu, kdyby se v budoucnu musely někdy uzavřít. Materiály pro vzdělávání by učitelé měli také už najít na jednom místě. Na tiskové konferenci to ve středu řekl ředitel kanceláře ministra školství Jaromír Beran. Podle něj v novém školním roce od září školy budou muset v prvních týdnech nejdřív srovnat znalosti dětí.

Podle zástupců zaměstnavatelů koronavirová epidemie zastihla školství nepřipravené a ukázala rozdíly v kvalitě výuky i ve vybavení. Společná část maturit se uskuteční 1. a 2. června, přijímací zkoušky na střední školy 8. a 9. června Školy se kvůli možnému šíření nákazy novým koronavirem zavřely 11. března. Jejich provoz se do konce školního roku plně neobnoví. Ve skupinách bude moci být nejvýš 15 žáků či studentů. Různě staří školáci se budou vracet postupně. Výuka nyní funguje na dálku, a to po telefonu, přes aplikace či e-maily. Podle Berana ministerstvo vyhodnocuje, co nynější změny budou znamenat pro běžný školní režim. „Ukazuje se jako nezbytné připravit krizový scénář, plán pro školy, kdyby došlo znovu k jejich ‚vypnutí‘ v budoucnu. Aby škola věděla, jaké kroky má dělat, aby se vyvarovala chyb,“ uvedl Beran. Podle něj některé školy využívají třeba až 12 různých digitálních platforem, což není příliš efektivní a také komfortní pro školáky i rodiče. Učitelé by měli mít možnost se ve svých získaných digitálních dovednostech dál zlepšovat a vzdělávat se, aby mohli technologie snadněji začlenit do výuky. Vytvořit by se mohlo jednotné místo s materiály pro vzdělávání. „Řada učitelů trávila bohužel čas hledáním, když nechtěli jít cestou ‚přečtěte si text od strany do strany a pošlete výpisky‘. Mohli bychom nabídnout jednoduché místo, aby se učitel soustředil na výuku a nesurfoval po internetu,“ řekl Beran. Podle něj je podstatné i to, aby digitalizaci prosazovali ředitelé škol. Digitální nástroje může škola využívat ve výuce už nyní. Nebrání jí v tom ani legislativa, ani vzdělávací programy, podotkl Beran. V prvních týdnech po začátku nového školního roku budou podle něj školy nejdřív muset „srovnat laťku“ u znalostí dětí. Podle viceprezidentky Svazu průmyslu a dopravy Mileny Jabůrkové epidemie zastihla školství nepřipravené. „Ukázala, jak málo je odolný vzdělávací systém,“ uvedla Jabůrková. Poukázala na rozdíly v kvalitě, formě a obsahu výuky na dálku i ve vybavení. Podotkla, že řadě rodičů podpora scházela a nedařilo se jim sladit práci z domova se vzděláváním dětí. „Současná situace nás přenesla do syrové reality. E-vzdělávání je stejně podstatná služba jako e-bankovnictví,“ podotkla Jabůrková. Podle ní se bez plného fungování škol, ať už přímo, nebo na dálku, nedá obnovit ani fungování státu. Podle ředitele Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblíka je nynější krize pro školství „obrovskou šancí“ k digitalizaci, učitelé ke změnám většinou přistoupili zodpovědně a jen někteří zůstali u rozesílání úkolů e-mailem. „Naučili jsme se, že ne vše je tak důležité,“ řekl Sáblík. Míní, že by se „polovička obsahu měla škrtnout a druhá učit v souvislostech, na příkladech“.