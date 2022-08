Rostoucí ceny energií dopadnou i na školy a školky. „Je to pro nás noční můra. Bojíme se toho možná ještě více než covidu a uprchlické krize,“ řekl Lidovým novinám Petr Punčochář, ředitel brněnské ZŠ Svážná. Od příštího kalendářního roku škola zaplatí za elektřinu čtyřikrát tolik, co platila doposud. Za teplo to bude zhruba až o 60 procent více, uvádí Punčochář.

