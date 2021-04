Školy hledají cestu k PCR testům. Rotační výuky se učitelé bojí, žáci se prý nesrovnají se změnou prostředí

Praha V práci si vyzvedli odběrovou sadu, přes internet nebo aplikaci s vlastním QR kódem vyplnili údaje a pak naplivali do zkumavek, pro něž si na odběrové místo přijeli z laboratoře. Tak zkoušeli úředníci a učitelé z Prahy 9 pooling, tedy způsob testování pomocí PCR metody, avšak ze slin. Jednotlivé odběry se smíchají dohromady a vyhodnocují jako celek.

Když vyjde negativní výsledek, znamená to, že jsou všechny vzorky negativní. Naopak při pozitivním výsledku se testy provádí u všech vzorků znovu.

Stejně chtějí v Praze 9 testovat žáky. „Když to uděláme metodou poolingu, dělá se jeden PCR test na padesát vzorků a je to stejně drahé jako antigenní testy,“ sdělil serveru Lidovky.cz radní Zdeněk Davídek. Peníze na PCR testy chce městská část vzít ze svého rozpočtu, doufá ale, že časem začne ministerstvo na tento typ testů přispívat.

Školy se chystají na částečné otevření. V první fázi by se měly 12. dubna do lavic vrátit prvostupňové děti, praktická výuka středoškoláků by zřejmě měla začít o týden později . Ale o tom, zda to budou všechny okresy, rozhodne vláda. Cena za návrat: testování, na což školy dostanou centrální dodávkou antigenní testy.

Dodá je firma Masanta, jež dle Radiožurnálu řešila zdržení u čínského dodavatele kvůli politickým tlakům. Majitel společnosti Martin Ladyr totiž pro svou další firmu využívá výrobní linky na Tchaj-wanu, jehož samostatnost Čína odmítá. Dodavatel změnil názor až po přímluvě čínského velvyslanectví.

Stát PCR testy nezaplatí

Některé školy by rády měly jistotu v podobě PCR testů. „Nelze podcenit a pozapomenout, že školy v minulém období byly třetím nejčastějším místem zdroje epidemie. Tomu se musí předejít,“ upozorňuje předseda školských odborů František Dobšík.

PCR jsou spolehlivější, nemusí se navíc dělat tak často. „Všichni víme, že PCR test je ideální. Jsem jeho zastáncem,“ řekl serveru Lidovky.cz Petr Smejkal, šéf Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES).

Po těchto testech však většina škol nesáhne, protože je stát nezaplatí. Antigenní testy dostanou.

„Nebudu shánět nic jiného. Kdyby mi někdo nabídl PCR testy, samozřejmě bych o tom přemýšlel. Ale nebudu je sám aktivně vyhledávat,“ uvedl pro Lidovky.cz předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.

Antigenní testy nejsou podle něj špatné. Jde o neinvazivní mělký stěr z přední části nosu tyčinkou, jak sám připomněl. Nejsou však spolehlivé jako PCR metoda. „Pokud to budou neinvazivní testy, které si děti budou dělat samy, testování jako problém nevnímáme,“ sdělila serveru Lidovky.cz Angelika Gergelová z Unie rodičů. Vyzdvihuje přitom rakouský příklad, kde testování žáků ve školních lavicích už funguje.

Ať už ředitelé zvolí jakoukoli metodu, žáci se mají testovat ráno ve škole. Jestliže antigenní test ukáže pozitivitu, půjde rodič s dítětem na PCR test. Když ten nákazu covidem potvrdí, musí celá třída do karantény. Proto by dle ředitelů dávalo větší smysl, aby se žáci testovali doma a v případě podezření do školy nechodili.

„Ať si rodič otestuje děti doma a nám je pošle, když jsou negativní. Pokud jim test ukáže pozitivní výsledek, měly by jít na PCR testy,“ okomentovala pro Lidovky.cz ředitelka pražské základní školy Mendelova Martina Thumsová.

„Nemá to logiku“

Další problém je rotační výuka, kdy se budou žáci ve škole střídat ob týden. Zatíží to školy personálně, způsobí problémy rodičům a rozhází dětem denní režim.

„Děti nesrovnáme. Máme týden co dělat, aby se s nimi dalo komunikovat, aby si zvykly na režim školy, a pak je zase pošleme domů. Nemá to logiku,“ říká ředitel brněnské základní školy Svážná Petr Punčochář.

„Jsme radikálně proti rotaci, navrhovali jsme půlky tříd. Půlka odpoledne, půlka dopoledne. Na to ministerstvo nechce přistoupit, protože nemá testy,“ nabízí Thumsová řešení, které by dětem podle ní nezpůsobilo takovou zátěž jako právě rotační výuka.