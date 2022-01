Delší ředitelské volno, nebo distanční studium. Gazdík chce usnadnit školám situaci

Řekl to v úterý během návštěvy Karlovarského kraje. Zákon by podle něj mohla Sněmovna projednat příští týden zrychleně, aby mohl co nejdříve platit. Při výuce na dálku i mimořádném ředitelském volnu by podle návrhu rodiče dětí do deseti let měli mít nárok na ošetřovné.

Možnost vyhlásit mimořádné ředitelské volno nebo výuku na dálku by měly mít základní, střední, vyšší odborné, základní umělecké i jazykové školy.

Zatím podle Gazdíka může o uzavření školy rozhodnout hygienická stanice při velkém počtu nakažených žáků. Nesleduje se ale už tolik nemocnost pedagogů. Nyní by podle ministra měl tuto pravomoc sám ředitel.

„Návrh zákona o pandemickém ředitelském volnu stanovuje, co může dělat ředitel, když mu dochází učitelé. Aby mohl reagovat rychleji, než by rozhodla krajská hygienická stanice,“ uvedl Gazdík. „Jedná se o výrazné zjednodušení možnosti ředitelů udělit buď ředitelské volno, nebo nařídit distanční výuku, a to až v délce deseti dnů,“ řekl.

Ministr školství již minulý pátek uvedl, že vzhledem k sílící vlně epidemie covidu-19 navrhne na středečním zasedání vlády navýšit počet dnů mimořádného volna o deset. Zatím mají školy nárok na pět dnů ředitelského volna. Většina jich podle ministerstva tento počet dnů v aktuálním školním roce již využila nebo si to naplánovala.

Někteří ředitelé a zástupci profesních organizací poukazovali na to, že při ředitelském volnu nemají rodiče nárok na krizové ošetřovné. Podle Gazdíka by ale i tuto problematiku měl jím překládaný zákon řešit. Z návrhu zákona, který má k dispozici ČTK, vyplývá, že by rodiče měli mít na ošetřovné nárok při distančním vzdělávání i při mimořádném ředitelském volnu.

„Návrh zákona nepředstavuje automaticky dopady na státní rozpočet,“ uvedlo ministerstvo v návrhu. Rodiče mají nyní nárok na ošetřovné i v případě rozhodnutí ministerstva o změně organizace školního roku, upozornil úřad.

Jde o další způsob, jak může školám pomoct řešit situace, kdy kvůli šíření nákazy nejsou schopné zajistit prezenční výuku. Dopady na státní rozpočet tak budou podle ministerstva záležet především na tom, jaký bude rozsah epidemie.

Na dálkové vzdělávání by škola mohla dočasně přejít po dohodě s vyučujícími, pokud by kvůli výpadku většího množství pedagogů v důsledku epidemie covidu-19 nešlo učit prezenčně. Pro ředitelské volno by se škola mohla rozhodnout v případě, že by kvůli šíření nákazy dočasně nemohla zajistit ani distanční výuku. Pro mateřské školy počítá návrh pouze s možností mimořádného ředitelského volna.

Účast na mimořádné distanční výuce by byla pro žáky povinná s výjimkou základních uměleckých a jazykových škol. Mimořádné volno i výuku na dálku by mohli ředitelé vyhlašovat i jen pro jednotlivá pracoviště školy. V takovém případě by se měl rozsah dnů vztahovat ke každé části školy zvlášť.