Školy se otevřou v druhé polovině května, uvedl Plaga. O obnovení dvou termínů přijímaček neuvažuje

Praha Ministr školství Robert Plaga (ANO) v neděli v České televizi uvedl, že žáci a studenti by se mohli podle současných plánů do školy vrátit v druhé polovině května. Stát podle Plagy neuvažuje o obnovení dvou termínů přijímacích zkoušek na SŠ, jak chtějí učitelé. Na VŠ by se měly zkoušky skládat i bez maturity.

Školství by mělo začít fungovat najednou, metrové rozestupy jsou ve školách neproveditelné, říká Plaga Pro otevření škol je podle něj zásadní stanovení podmínek pro takový krok od ministerstva zdravotnictví - tedy třeba dostatek dezinfekce, roušek či teploměrů ve školách. Žádné variantní plány pro otevírání škol, které by vycházely z údajů ministerstva zdravotnictví a vývoje šíření nemoci, podle něj nejsou. Zopakoval, že pokud by se nepodařilo školy otevřít do 1. června, v případě maturit by za maturitní vysvědčení platil průměr tří posledních vysvědčení. Omezení přijímacích zkoušek na střední školy na jeden termín je součástí mimořádné úpravy zákona, kterou už schválil Parlament a podepsal prezident Miloš Zeman. Podle signatářů petice, kterých je podle pátečních informací zhruba 4000, je to nespravedlivé a nepřiměřeně přísné. Plaga: O přehodnocení se neuvažuje Plaga v neděli řekl, že z řešení není nadšený, ale ministerstvo muselo brát v potaz řadu faktorů. „Bylo to rozhodnutí, kde jsme zvažovali spoustu hledisek, a to zdravotní a epidemiologické bylo jedno z nich,“ uvedl. O přehodnocení nyní rozhodně neuvažuje, dodal. Předsedkyně Učitelské platformy a učitelka na gymnáziu Petra Mazancová v pořadu řekla, že se tím studentům snižují šance na přijetí. „Chápu, že v krizi se přijímají krizová opatření, ale přijde mi nepochopitelné, proč by to měly odnést zrovna děti,“ podotkla. Maturity mohou nahradit výsledky vysvědčení, řekl Plaga. Pro přijímací zkoušky se zásadně změní pravidla Současná situace zasáhne také přijímací zkoušky na vysoké školy. Rektor Zima uvedl, že přesná organizace bude záležet na dalším vývoji. Přijímací zkoušky se podle něj mohou konat i tehdy, pokud se neuskuteční maturity, případně mohou být odloženy na červenec. Možnost předložit maturitní vysvědčení až po zápisu navrhlo ministerstvo školství s ohledem na fakt, že zatím není znám termín maturit. Maturitní zkoušky by se měly konat nejdříve tři týdny po otevření škol, nejpozději 30. června. Maturanti nebudou psát slohy z češtiny a cizích jazyků. Pokud se střední školy neotevřou do 1. června, maturitu by nahradil průměrný prospěch z posledních tří vysvědčení. Podle schválené mimořádné úpravy pro letošní rok se přijímací zkoušky na střední školy uskuteční nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol, které jsou od 11. března uzavřeny kvůli koronavirové pandemii. Zkoušky budou v jednom termínu. Uchazeči budou psát jako obvykle test z češtiny a matematiky. Plaga dnes zopakoval, školy by se mohly otevřít v druhé polovině května. Tělocvik se známkovat nebude Ministerstvo školství po Velikonocích vydá vyhlášku, která by měla učitelům dát návod, jak klasifikovat děti v druhé polovině současného školního roku. V pořadu Otázky Václava Moravce to v neděli řekl ministr školství Robert Plaga (ANO). Součástí vyhlášky podle něj bude doporučení neklasifikovat „výchovy“, tedy předměty jako tělesná výchova, hudební výchova a výtvarná výchova.

Připomněl, že k distančnímu vzdělávání přistoupily školy různými způsoby, některé klasifikují, jiné ne. Je podle něj nepochopitelný postup, kdy pedagog dá pětku za neodevzdaný referát z tělesné výchovy. „Před 14 dny jsem apeloval na školy, aby ubraly z obsahu, soustředily se na profilující předměty a aby nehodnotily výchovy,“ řekl v neděli. Mnozí učitelé si ale od počátku uzavření škol, které trvá již tři týdny, stěžovali na absenci doporučení od ministerstva. „Vydáme vyhlášku, ve které vypneme školní řád, který uvádí, kolik známek a z jakého předmětu je třeba, aby byl člověk klasifikován. Budeme pomáhat učitelům, jak formativně hodnotit v druhém pololetí. Nemá cenu známkovat úkoly, které pomáhají zpracovat rodiče,“ uvedl ministr. Učitelé podle něj v rámci distančního vyučování známkovat mohou, ministerstvo ale na ně apeluje, aby tak nečinili. Odmítá tvrzení, že by úřad málo konal v tom, jak mají učitelé a školy postupovat.