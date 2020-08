Školy se připravují na nový začátek. Chystají se různé varianty výuky, jak to bude s doháněním učiva?

PRAHA Základní školy se připravují na zářijový restart. Ředitelé řeší, zda a v jakém objemu bude po několikaměsíční covidové výluce nutné dohnat zameškané učivo, jak to bude s online výukou a co dělat, když někdo z žáků onemocní koronavirem. V rozhovoru pro Lidovky.cz o tom mluví prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.

Lidovky.cz: Jak se základní školy chystají na začátek školního roku s ohledem na covid-19?

Opatření, která připravujeme, by se dala rozdělit na pedagogická, hygienická a organizační. Nejjednodušší jsou hygienická, protože dezinfekci, roušky, teploměry a další věci máme ještě z jara a není problém dokoupit další. Peněz většinou budeme mít dost: na jaře jsme ušetřili za provoz v době, kdy se neučilo a nevařilo.

Po pedagogické stránce budeme především muset zjistit, jak velké mezery děti mají, a vymyslet, jak jim je pomůžeme překonat. Zároveň je třeba na úrovni škol rozhodnout, které neprobrané učivo z loňska oželíme a které budeme muset dohnat. Po organizační stránce je nutno připravit se na některá omezení, jež bychom se měli dozvědět v rámci slibovaného manuálu od ministerstva školství. Tuším, že budeme muset řešit střídání učeben, střídání žáků ve skupinách, hromadné akce a možná i nějaké výjezdy.

Lidovky.cz: V čem spočívají hlavní změny oproti minulým rokům?

Organizace bude náročná, já třeba připravuji dvě varianty rozvrhu. První je s omezeným střídáním ve skupinách a druhá bez tohoto omezení. Musíme počítat také s tím, že někteří rodiče se budou bát poslat dítě do školy nebo budou naše opatření kontrolovat. Zároveň musíme mít také promyšlený plán dálkové výuky pro případ, že bychom museli školu přece jen zavřít. Plošně k tomu asi nedojde, ale v konkrétních případech se to stát může.

Lidovky.cz: Požádalo vás ministerstvo školství o konzultace při přípravě manuálů pro školy, které plánuje zveřejnit v pondělí?



Ano, měl jsem možnost se vyjádřit k nějaké počáteční, hodně pracovní verzi některých manuálů. A vím, že nás bylo osloveno víc.

Lidovky.cz: Jakou podobu by podle vás dokumenty měly mít a co by v nich rozhodně nemělo chybět?

V návrhu, jejž jsem viděl, byly pokyny přehledně rozděleny na informativní, doporučující a závazné. To se mi velmi líbilo, doufám, že to tam zůstane. Po stránce obsahové by nám manuály měly především pomoci v konkrétních situacích. Jaká opatření použijeme preventivně při různých stupních ohrožení s ohledem na takzvaný semafor ministerstva zdravotnictví a jaká v případě, že nás nákaza zasáhne. Zároveň bychom rádi měli jistotu, že když podle nich budeme postupovat, nemůžeme nic zásadního pokazit. A že dostatečně ochráníme děti i učitele.

Lidovky.cz: Kolik základních škol potřebuje kvůli případné „koronavirové“ online výuce doplnit IT vybavení?

Přesná čísla nemám, ale skoro na každé škole lze určitě vybavení zkvalitnit. Počet škol, které potřebují hardware a software doplnit skutečně nezbytně, odhaduji na čtvrtinu. Je to ale pouze můj velmi hrubý osobní odhad.

Lidovky.cz: Ministr školství Robert Plaga doporučil školám koupit si počítačovou techniku za vlastní prostředky už teď v srpnu s tím, že jim bude nákup proplacen v říjnu. Mají na to školy dostatek financí?

Pokud vím, tak ministerstvo stanoví konkrétní pravidla, za co školy mohou peníze utratit. Když je ředitelé dodrží, neměl by být se schválením problém. Jestliže nám ministerstvo peníze proplatí zhruba do poloviny listopadu, máme možnost si na to „půjčit“ z dotace na provoz školy, již dostáváme předem. S koncem kalendářního roku ale musí být všechno vyrovnané.