Školy se snaží učit na dálku podle stanovených rozvrhů. Komunikace je intenzivnější u maturantů

Většina základních a středních škol v Česku se snaží při současné výuce na dálku držet stanovených rozvrhů. U středních škol je komunikace učitelů se studenty o něco intenzivnější, zejména u maturantů. Novinářům to ve středu řekl ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal na základě šetření, které provedla Česká školní inspekce mezi zhruba 5000 řediteli základní i středních škol. Inspektor ocenil učitele a rodiče, jak se se situací po uzavření škol kvůli koronavirové nákaze vypořádali.

Podle Zatloukala se do distanční formy výuky po uzavření škol 11. března zapojily zhruba tři čtvrtiny žáků a studentů. Inspekce eviduje zhruba stovku škol, kde více než polovina žáků nepracuje s učiteli prostřednictví on-line výuky. Příčinou je většinou chybějící technické vybavení, jako počítače nebo chytré telefony, nebo nedostatečné připojení. Problémem je v některých případech i nízká motivace ke komunikaci s učiteli a sociální vyloučení, to hlavně na druhém stupni základních škol, uvedl inspektor.



Někteří učitelé nedostatek technického vybavení žáků podle inspektora řeší tím, že učivo s nimi telefonicky konzultují nebo jim studijní materiály předávají na nějakém místě, případně jim je zasílají.

Vláda se znovuotevřením škol v plném rozsahu do konce školního roku nepočítá, výuka na dálku by tak měla pokračovat až do června.

V Česku je zhruba 4200 základních škol, které mají kolem 953 tisíc žáků. V přibližně 1300 středních školách je asi 424 tisíc žáků.