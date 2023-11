„Troufám si říct, že už nyní se do stávky zapojí nadpoloviční většina škol. Podpora stávky je opravdu masová,“ informovala Lidovky.cz místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Podle ní se do stávky, jež je naplánována na pondělí 27. listopadu, školy mohou přihlásit ještě v průběhu středy. Rodiče dětí se tak budou muset připravit i na to, že si v den stávky budou muset vzít dovolenou.