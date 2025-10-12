Vláda bude odborná, řekl Juchelka. Jen nepovedená reality show, tvrdí Skopeček

„Připadá mi to jako nepovedená reality show, kdy Andrej Babiš z fitness centra vyzývá lidi, aby mu pomohli jednat s Motoristy,“ prohlásil Skopeček v pořadu CNN Prima News k aktuálnímu jednání o nové vládě.
S jeho názorem souhlasil i dosluhující ministr životního prostředí Petr Hladík, který označil vyjednávání o nové vládě za nekompetentní. „Nejdřív se rozdělují fleky, nikdo neřeší program pro lidi. Jde jen o trafiky,“ kritizoval.
Hladík a Skopeček také upozornili, že považují za problém, pokud by hnutí ANO mělo pod kontrolou ministerstvo vnitra i spravedlnosti zároveň, jelikož předseda hnutí Andrej Babiš figuruje v dotační kauze Čapí hnízdo. „V demokratické zemi, pokud vzniká koaliční vláda, by měly být tyto resorty rozděleny,“ soudí Skopeček.
Juchelka kritiku odmítl s tím, že se podle něj rýsuje vláda skutečných odborníků. „Jednání stále probíhají, každý den o tom mluvíme přes pět hodin. Nechci nic předjímat, ale vláda opravdu vzniká. Jde nám hlavně o to, aby se podařilo skloubit politickou i odbornou roli jednotlivých osobností,“ vysvětlil.
Dodal také, že se Babiš po pondělní schůzce s Motoristy rozhodne, zda Filip Turek usedne do křesla ministra zahraničí. Čestný prezident Motoristů totiž čelí obviněním, že na sociálních sítích adoroval rasismus a totalitní režimy.
Juchelka mimo to připustil, že by se rád stal ministrem práce a sociálních věcí. Tento post zastával už ve stínové vládě hnutí ANO. „Pokud nabídku dostanu, budu s ní souhlasit,“ uvedl.
Podle Radima Fialy z SPD se však jednání o nové vládě táhnou už příliš dlouho. „Za SPD mohu říct, že bychom si přáli mít už hotovo. Jednání ale stále pokračují,“ sdělil.
Místopředseda SPD přiblížil strategii vyslání odborníků do vlády slovy, že hnutí je proti kumulaci funkcí. „Nechceme učitele na ministerstvu vnitra nebo učitele na ministerstvu zemědělství,“ řekl Fiala se zjevným poukazem na nynější ministry Víta Rakušana a Marka Výborného.
Rozdělení postů ve vznikající vládní koalici bylo zveřejněno v pátek. V šestnáctičlenném kabinetu by mělo mít devět křesel hnutí ANO, tři SPD a čtyři Motoristé. SPD by měla obsadit také post předsedy Poslanecké sněmovny, kterým by se podle spekulací mohl stát Tomio Okamura.