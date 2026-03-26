„Dosavadní práce odhalily v západní části Škroupova náměstí fragmenty stavby, pravděpodobně dřevohlinitého, možná hrázděného, domu s kamennými základy. S opatrností by tento dům mohl být ztotožněn s historicky doloženou farou či děkanstvím,“ pověděla Jana Nastoupilová z českolipského Vlastivědného muzea, které má archeologické práce na starosti.
V jižní části náměstí pak výzkumníci objevili pohřebiště, které datují do období od 14. do 17. století. „Několik desítek dosud probádaných hrobů, z nichž část byla narušena novodobými výkopy a dřívějšími úpravami terénu, se nacházelo ve velmi mělké hloubce,“ dodala Nastoupilová.
U nalezených ostatků bude následovat antropologická analýza, díky které bude možné určit například věk, pohlaví nebo vybrané zdravotní charakteristiky historické populace České Lípy. „Stav zachování kosterního materiálu je však různorodý,“ poznamenala Nastoupilová.
Požár připravil náměstí o kostel
Do roku 1820 stál na Škroupově náměstí farní kostel svatého Petra a Pavla, který zanikl při požáru. „Zjišťovací sondy existenci kostela potvrdily, bližší informace však zatím nepřinesly. Většina ploch, kde se kostel rozkládal, zatím čeká na odkrytí. Vzhledem k historickému snížení terénu se očekává spíše zachycení pouze ojedinělých fragmentů základového zdiva,“ nastínila Nastoupilová, podle které jsou současná zjištění jedním z nejpřínosnějších záchranných archeologických výzkumů v České Lípě.
Rekonstrukce Škroupova náměstí v České Lípě umožnila archeologům prozkoumat, jakou historii lokalita skrývá. „Mlhavé informace o archeologických situacích byly získány již v předstihu díky geofyzikálnímu průzkumu a několika ověřovacím sondám, které naznačily, že historický terén byl v minulosti výrazně pozměněn, částečně odstraněn nebo narušen,“ popsala Nastoupilová.
„Obecně se archeologický odkryv provádí pouze v místech, kde by vlivem stavby mohlo dojít ke zničení nebo poškození archeologických situací. To platí i pro tuto lokalitu,“ konstatovala Nastoupilová s tím, že se vždy upřednostňuje zachování archeologických situací přímo na místě, pokud je to možné.
Město za archeologický průzkum zaplatilo dva a půl milionu korun. „Je důležité zaznamenat vše, co souvisí s naší historií, a pokud možno uchovat toto historické bohatství pro další generace. V dlažbě na novém Škroupově náměstí tak bude připomenutý obrys kostela sv. Petra a Pavla,“ předeslala starostka České Lípy Jitka Volfová.
Neočekávaná havárie plynovodu
Práce na rekonstrukci náměstí začaly v České Lípě v listopadu loňského roku. „Stavební práce se v této části města rozběhly ale již v polovině roku 2025, protože v ulici Prokopa Holého a části ulice Jindřicha z Lipé byla zahájena rekonstrukce vodovodu, kanalizace a výstavba nové dešťové kanalizace,“ upřesnila mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal Brožová.
Rekonstrukce náměstí je podle mluvčí města organizačně velmi složitá, a to právě i kvůli archeologickému průzkumu.
„Po náročných jednáních při přípravě stavby se podařilo zkoordinovat postup prací s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace prováděnou Severočeskou vodárenskou společností, ale v průběhu stavby se k nutné rekonstrukci vodohospodářských objektů přidala i neočekávaná havarijní situace plynovodu,“ vylíčila a dodala, že komplikace se podařilo vyřešit.
Kompletně by náměstí mělo být hotové v roce 2027. „Rekonstrukce zahrnuje výměnu povrchů, výměnu veřejného osvětlení, řešení hospodaření s dešťovou vodou, vybudování vodního prvku, osazení mobiliáře a sadové úpravy,“ přiblížila Kňákal Brožová.
Škroupovo náměstí v České Lípě
