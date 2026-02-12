Škrty v rozpočtu u rozvojové pomoci ohrozí i projekt MEDEVAC, říká Rakušan

  13:46
Škrty ve státním rozpočtu na letošní rok v oblasti rozvojové pomoci podle předsedy hnutí STAN a bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ohrozí projekt MEDEVAC. Rakušan to řekl na tiskové konferenci kabinetu pro budoucnost, což je stínová vláda hnutí STAN.

MEDEVAC je zdravotně humanitární program ministerstva vnitra založený v roce 1993. Zaměřuje se na poskytování lékařské péče civilistům, kteří se nacházejí ve vážném zdravotním stavu.

Tisková konference poslaneckého klubu STAN ve Sněmovně před vyhlášením nedůvěry vládě Andreje Babiše opozicí. Na snímku Vít Rakušan. (3. února 2026)
V rámci programu přijíždějí do České republiky cizinci na léčení. Lékaři z postižených oblastí absolvují v ČR odborné stáže, naopak české lékařské týmy jsou vysílány do zahraničí. Program je dále zaměřen na rozvoj zdravotnické infrastruktury v zemích postižených válkou nebo přírodními katastrofami.

Sněmovna už potvrdila výši schodku 310 miliard

Vláda v noci ze středy na čtvrtek hlasy poslanců koalice ANO, SPD a Motoristů sobě prosadila ve Sněmovně v prvním čtení návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun.

Opozici, která celý den vládě vytýkala, že taková výše schodku je v rozporu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, se nepodařilo návrh rozpočtu zamítnout nebo ho vrátit k přepracování.

Rakušan uvedl, že porušení zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je evidentní. „Skutečné právní argumenty hovoří jasně,“ řekl šéf STAN. Kritizoval i škrty v oblasti obrany a bezpečnosti, rozvojové pomoci či u národních parků. Ve druhém čtení chce hnutí usilovat o úpravy.

„Bude problém plnit i dvě procenta hrubého domácího produktu výdajů na obranu,“ zopakoval. Peníze budou chybět i u policie či tajných služeb.

Na posledním summitu NATO se Česká republika zavázala, že bude zvyšovat přímé výdaje na obranu na 3,5 procenta HDP a růst mají i výdaje související s obranou. Od evropských členů NATO to vyžaduje americký prezident Donald Trump.

„My respektujeme závazek dvou procent HDP na obranu,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová z ANO. „Premiér Babiš o tom bezesporu se spojenci bude mluvit,“ odvětila na dotaz iDNES.cz.

