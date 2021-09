Po volbách má vyjít kniha o Šlachtovi. Je to spiknutí ANO a SPD, myslí si šéf Přísahy

Šlachta zatím nemá přesné informace, jak konkrétně ho má kniha diskreditovat. „Žádné indicie nemám. Budou to ale nejspíš pomluvy mé práce u policie, kterým čelím už celý půlrok, co jsem vstoupil do politiky. O tom, jak jsme nic neudělali a zavírali nevinné, že jsme ublížili (expremiérovi Petru) Nečasovi a tak dále,“ řekl poté MF DNES šéf hnutí Přísaha.

„Když jsme do politiky vstupovali, tak jsme počítali s tím, že z nás budou mít strach. Byli jsme dehonestováni, když se ukázalo ve volebních průzkumech, že bychom mohli mít relevantní volební výsledek, přišly útoky jak formou sociálních sítí, tak skrze telefony a nyní týden před volbami, vyšel článek, že do kampaně zasáhne knížka proti Šlachtovi a kdo jí platí se neví,“ prohlásil předtím Šlachta na tiskové konferenci.

„Jsem přesvědčen, že si tuto knihu zadali jako kompromitující materiál. Jsou v ní největší lumpové a mafiáni, například Jiří Faltýnek (syn Jaroslava Faltýnka z ANO, pozn. red.) figurující v kauze Stoka, kde jsme sáhli na propojení hnutí ANO s dotacemi a veřejnými zakázkami. Dále Josef Bartončík, advokát Babiše v kauze Čapí hnízdo,“ podotkl.

„Vylučuji jak spolupráci s ANO, tak s SPD, pokud za tím stojí,“ prohlásil lídr hnutí Přísaha s tím, že se mění jeho přístup ke kampani, kdy nechtěl vylučovat žádnou spolupráci.

Do voleb kniha nevyjde

Jak napsaly Seznam zprávy, dílo vyjde pod názvem Zločiny beze zbraní. Kniha je údajně „z pera“ spisovatelky dosud se zabývající celebritami. Iniciátorem je však podle všeho spoluzakladatel Úsvitu přímé demokracie Jaroslav Novák, přezdívaný Večerníček, blízký spolupracovník lídra SPD Tomia Okamury.

Dílo zřejmě navzdory původním plánům nevyjde před volbami. Před otevřením volebních místností by se ovšem mohly dostat na veřejnost dva videoklipy, které mají předchozí Šlachtovu kariéru zpochybnit.

Šlachta byl v letech 2008 až 2016 ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Na svůj post rezignoval, protože se mu nelíbila navrhovaná reorganizace policie a vznik Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Později nastoupil do funkce náměstka generálního ředitele Celní správy pro oblast pátrání, kde pracoval do konce listopadu 2019. V lednu 2021 s bývalými kolegy založil hnutí Přísaha.