Šlachta měl averzi, když se nestal policejním prezidentem. Odposlouchával mé okolí bez povolení, tvrdí Nečas

PRAHA Bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta začal podle Petra Nečase (ODS) vyšetřovat s ním spojené případy poté, co ho v roce 2010 odmítl dosadit do funkce policejního prezidenta. Nečas to řekl ve středu serveru Česká justice.cz. Podle Nečase měl navíc Šlachta v případech kolem jeho tehdejší šéfky kabinetu a nynější manželky Jany Nečasové (Nagyové) informace z odposlechů dřív, než je oficiálně povolil soud.

Nečas v rozhovoru uvedl, že ho Šlachta jako premiéra na podzim 2010 požádal o schůzku. „Šlachta si tam řekl o pozici policejního prezidenta. (...) Že to má domluvené, má podporu tehdejšího nepsaného šéfa Věcí veřejných Víta Bárty,“ řekl Nečas. Šlachta podle něj předjímal, že pomáhá odstranit tehdejšího policejního prezidenta Oldřicha Martinů. „Na té schůzce se zřejmě zrodila nějaká silná averze. Protože pak už ke mně putovaly jen signály, že je od něj zájem na mně takzvaně pracovat,“ uvedl expremiér.

Soud uznal expremiéra Petra Nečase vinným z křivé výpovědi v kauze zneužití vojenského zpravodajství Ještě před případy, které vedly v červnu 2013 k zásahu na úřadu vlády a pádu Nečasova kabinetu, se podle Nečase snažil Šlachta tehdejšího premiéra spojit například s kauzou kolem ministra obrany Martina Bartáka. V roce 2012 pak měl Nečas informace o tom, že je jeho okolí odposloucháváno. „To bylo navíc ještě před 5. zářím 2012, kdy bylo vydáno oficiální povolení k odposlechu,“ řekl. Podle Nečase totiž ÚOOZ k případům kradených aut a falšovaných cenin přidávala telefonní čísla zájmových osob, které byly dlouhodobě odposlouchávány. „Ve skutečnosti žádné informátory neměli a pracovali výhradně a jen na odposleších. Teprve na základě těchto operativních odposlechů bylo shledáno, že je někdo zajímavý, že stojí za to na něj mít i oficiální odposlech,“ řekl. Kriminalisté pak podle něj vytvořili umělý případ s trestní sazbou, u které bylo možné nasadit odposlech oficiálně. „Prostě se poslouchalo až do té doby, než z toho půjde něco uplést. Nakonec z toho tedy něco upletli a je to ta naše kauza vlekoucí se už sedm let,“ řekl Nečas. Konflikt s policejním šéfem Tuhým skončil křikem. Co napsal Robert Šlachta ve své knize ke kauze Vidkun Šlachta držel systematické kontakty s Babišem Šlachta, který loni odešel do civilu, se ve čtvrtek chystá pokřtít knihu Třicet let pod přísahou. Nečas k tomu poznamenal, že Šlachta je stále vázán mlčenlivostí. „Jedna z největších hanebností, kterou bývalý policejní důstojník může udělat, je, že obchoduje věci a informace, které se dozvěděl ve službě,“ uvedl. Kritizuje i jeho působení v čele ÚOOZ. Šlachta se podle Nečase zaměřil na případy s mediální publicitou. „Nástupem Roberta Šlachty začal, především pro cizojazyčné mafie, v ČR pozemský ráj,“ dodal. Šlachta měl podle Nečase dlouhodobé a systematické kontakty s nynějším premiérem Andrejem Babišem (ANO). „To je skutečnost. A ani jeden z nich to nemůže popírat. A podle mě to ani popírat nebudou,“ uvedl. Babiš se podle Nečase zastal Šlachty, když z ÚOOZ odcházel. Šlachta se však například v loňském rozhovoru pro Lidové noviny na Babišovu adresu vyjádřil kriticky. „Stál na jeho straně, akorát ho zase neudělal tím policejním prezidentem,“ míní Nečas. Nejvyšší správní soud znovu vyhověl Nečasové ve sporech o daň z luxusních darů Nečas kvůli vyšetřování své partnerky v kauze kolem možného zneužívání Vojenského zpravodajství (VZ) a údajného podplacení exposlanců ODS podal 17. června 2013 demisi. Nečasová dostala za zneužití VZ tříletou podmínku a desetiletý zákaz působení ve vedoucích funkcích státní správy. V kauze zneužití VZ podali všichni čtyři aktéři odsouzení k podmíněným trestům dovolání. Pokračují i další případy. Minulý týden uznal soud Nečase vinným z křivé výpovědi ve prospěch manželky. Rozhodnutí není pravomocné. Nečasův advokát uvedl, že se jeho klient bude bránit.