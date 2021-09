Šlachta: Politici mají choutky na tajné služby. Zeman zbytečně ‚rozorává‘ bezpečnostní složky státu

Volební rozhovory pro Lidovky.cz: 18. 9. Robert Šlachta

Lidovky.cz: Co říkáte na kritiku prezidenta Miloše Zemana vůči našim tajným službám?

Politicky je to úplně nesmyslné. Vůbec nechápu, že se to probírá v médiích. To je úplně špatně, zbytečně se tím „rozorávají“ bezpečnostní složky státu. Michal Koudelka měl být jednoznačně jmenován do funkce ředitele BIS. Když jsem ještě v roce 2016 byl ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a tehdejší ministr vnitra za ČSSD Milan Chovanec nás začal likvidovat, začal útvar kulhat na jednu nohu.



Ale taková instituce potřebuje silné vedení. Spekulovat, co se s ním stane po volbách, nepomůže ani řediteli, ani celé službě. Už jen proto, co se tu dělo kolem Vrbětic. Abychom pak neskončili s tím, že se to nevyšetřilo, protože nám zahraniční tajné služby nevěřily, jelikož jsme neměli ředitele.

Sleduji s pobavením, jak tu premiér mluví o tom, zda má, nebo nemá zastavit nějaké odposlechy. Tak kde to jsme? Jsme banánová republika, aby se toto probíralo veřejně? Nerozumím tomu, že někdo jede k ministrovi vnitra nebo prezidentovi a baví se s ním o živých kauzách. Dostáváme se někam, kde jsme nikdy nebyli. Já jsem neinformoval ani policejního ředitele, natož ministry. Politici měli vždy chuť na tajné služby a jejich informace, to víme. Ale bojím se, že to postoupilo na novou úroveň.



Lidovky.cz: Takže slova o amatérismu BIS podle vás od Miloše Zemana zaznít neměla?

Určitě ne. V první řadě neslouží BIS prezidentovi ani premiérovi. Nejde přece měnit ředitele pokaždé, když se ustaví nová vláda, my potřebujeme stabilitu.

Lidovky.cz: Tajné služby nemohou působit jako politický aktér?

Nositelem zprávy v tajném ani přísně tajném režimu ani jeden nejsme. Pan Koudelka je za BIS odpovědný, stejně jako jsem byl já v čele ÚOOZ. Úkolem ředitelů těchto institucí je politiku odstínit. Měli by mít na práci klid. Ostatně tajná služba má být tajná.

Lidovky.cz: V čele kandidátek často stojí vaši bývalí kolegové policisté. To protože jim důvěřujete, nebo je to i zpráva voličům?

Nám už od začátku předhazují, že budeme mít problém s lidmi, že je neseženeme. Měl jsem ale díky těmto lidem výhodu, protože jsem jim mohl důvěřovat. Nejde mimochodem vůbec jen o policisty, moji důvěru mají také ostatní lídři. Lidi jsme získávali tím, jak jsme si budovali naše krajské organizace. Někteří lidé i odešli, neshodli jsme se třeba v přístupu k Evropské unii.

Lidovky.cz: Takže jste neměl problém shánět lidi?

Neměl, dosud se nám jako členové přihlásilo pět tisíc lidí, hodně pomohli i dobrovolníci, z nichž se nakonec poskládalo prvních 128 členů hnutí. Hodně stran si stěžovalo, jak jim covid ublížil, nám paradoxně naopak pomohl. Všichni během lockdownů seděli doma, ale my už roznášeli letáky a rozjeli petiční akci ke sběru podpisů k registraci. Lidi tak měli čas pomoci.

Lidovky.cz: Kampaň Přísahy má rysy práce profesionálů. Kdo je její hlavní architekt?

Robert Šlachta. Není to o nějaké PR agentuře, která za tím vším stojí. Nikomu jsme neplatili sedm milionů, aby za nás všechno udělal, děláme si to sami. Na stáncích stojí krajští lídři, které za to nikdo neplatí. Naše kampaň – ten její hlavní nápad – je dělaná podle mého života. Můj den teď vypadá tak, že začínám v šest hodin ráno a končím o půlnoci, abych byl všude vidět. Do toho se trefují nápady, jak na to navážeme kampaň.

Lidovky.cz: Pokud se dostanete do sněmovny, s kým hodláte spolupracovat? Budete to řešit čistě na základě programu, nebo jsou pro vás některé subjekty nepřípustným partnerem?

Já to chci dělat jinak, klidně do mě mohou kopat, že jsem Babišovo béčko, a další nálepky, které dostávám. Třeba topka o nás řekla, že se Šlachtou nikdy. My ale do voleb říkáme, že musíme počkat na rozhodnutí voličů. Vždyť ani nemůžeme s jistotou říct, že alespoň těch pět procent dostaneme.

Lidovky.cz: Vy myslíte, že voliče nezajímá, s kým si „podáte ruku“?

Ano, lidé se mě na to ptají na stáncích. Ale až jako na třetí či čtvrtou věc.

Lidovky.cz: Třetí nebo čtvrtý bod programu ale určitě není maličkost…

Snažím se vysvětlit, že záleží na výsledcích voleb. Náš program cílí na prošetření zakázek během pandemie a obecně boj s korupcí či plýtváním státních financí. Pokud se s námi někdo shodne na tom, že je třeba prověřit nákupy ministerstev vnitra a zdravotnictví během pandemie, budeme s ním jednat. Nebavíme se ale o žádném vytváření koalice, my jdeme sami za sebe.

Lidovky.cz: Nic než program vás u dalších stran zajímat nebude?

Zatím nemám co jiného řešit. Nevím, kdo nakonec ve sněmovně bude, s kým budu jednat, nechci na nikoho apriori plivat.

Lidovky.cz: Už jste ale zmínil útoky na hospodaření státu během covidu. To je vláda ANO a ČSSD. Jak s nimi chcete spolupracovat, když podle vás jejich vláda vyváděla peníze ven ze země?

Pokud se mnou nebudou chtít o prověření těch zakázek mluvit, tak s nimi nemám o čem jednat.

Lidovky.cz: A vaše vztahy s opozicí? Co třeba s ODS, jejímuž premiérovi Petru Nečasovi jste před osmi lety provedl jako policista razii na Úřadu vlády?

To se zeptejte ódéesky. Nikdo se se mnou ale nebaví, dosud jsem s žádným z politiků nekomunikoval. Negratulovali mi ke zvolení do čela Přísahy, o ničem nevyjednáváme. Pokud se budeme bavit, tak to bude po volbách. Samozřejmě problém s mojí osobou v občanské demokracii asi stále je, kvůli kauze Nagyová. Trochu jsem ale doufal, že si z toho ODS vezme nějakou zpětnou vazbu o tom, jak se politika dělat nemá. Místo toho ale začali útočit na policisty a všechny, kdo tu kauzu dělali. ODS si tedy ke mně asi cestu nehledá.

Lidovky.cz: Vy jste čekali zpětnou vazbu? Že vás politici pochválí?

Ne, to bychom si nerozuměli. Čekal jsem, že uznají, že Jana Nagyová se tak skutečně chovat neměla, že neměla zneužívat zpravodajské služby, ale pochvalu, tu jsem za třicet let služby nečekal.

Lidovky.cz: Jeden z motivů vaší kampaně je boj proti „dvojí spravedlnosti“. Nemáte z toho, jak dlouho se vámi zahájené kauzy táhly, prostě jen mindrák?

Mindrák… to je těžká otázka. Řekněme, že 90 procent sporů soudy vyřeší rychle. Ale pak je tu těch deset procent, která společnost zasáhnou. To jsou ty velké ekonomické a korupční kauzy, které trvají i osm až deset let. To je šílené, pinkají si to mezi sebou. Stačí se podívat na Čapí hnízdo. Když se podívám na kauzu Jany Nagyové, tam už nejde ani tolik o trest.

Lidovky.cz: Ten je mimochodem „jen“ podmínka…

Jasně, ale pro mě je důležité, že soud definitivně uznal, že nejednali správě. To je moje zadostiučinění za všechny ty peripetie, kterými jsme si prošli. Proto to není mindrák, vstupujeme do toho proto, abychom to mohli zlepšit.

Lidovky.cz: Jaký na to máte recept?

To je na celou debatu. Jde například o nový trestní řád, velmi rádi bychom otevřeli debatu nad třístupňovými a čtyřstupňovými soudy, můžeme se bavit o tom, zda po odvolání se má případ vrátit zpět k první instanci, či rovnou k odvolacímu soudu. To jsou věci, které bychom podpořili a spojili se se stranami, které by to prosazovaly. Pak je tu zákon o státním zastupitelství, který se deset let nehýbe a instituce si ho pinkají mezi sebou. Jenže strany se neumění domluvit, taková novela trestního řádu je samozřejmě velké politické téma, přitom máme, byť v novelizované podobě, trestní řád z roku 1961.

Lidovky.cz: S vaší minulostí u policie, myslíte, že se vás politici bojí?

Myslím, že ani ne. Jsem pět let mimo službu. Možná mám auru policisty, tak mě voliči znají. Ale není čeho se bát. Možná vzbuzuje obavy moje povaha, občas slyším, že se se mnou prý nedá mluvit, že se mnou nejde vyjednávat.

Lidovky.cz: Nemáte tedy obavu, že se s vámi nebude chtít nikdo bavit? Jak pak chcete něco prosadit?

Sám vidíte, že to u mě není o bušení do stolu a vykřikování, že se s někým bavit nebudu. Já jsem připravený jednat.

Lidovky.cz: Ale určitě byste byl raději ve vládě než v opozici…

Přísaha není o vládě, nesměřujeme automaticky do vlády. Je to o vyjednávání o programu a o tom, kolik dostaneme procent. Něco jiného je mít pět procent, něco jiného, když máte osm procent.

Lidovky.cz: S tím, jak se stavíte ke své konkurenci, míříte spíš do opozice, kladete si ale nemalé „vyjednavačské“ cíle. Jak to jde dohromady?

I z opozice jde pracovat. Musíte ale hledat shodu. Teď máme kvůli tomu 400 zákonů před branami sněmovny. Uvidíme, jak to zhodnotí voliči. Nejde o to, aby ty zákony psala Přísaha, ale aby jejich výsledná podoba měla efekt. Ale k tomu se musí strany umět nejdřív shodnout.

Lidovky.cz: V programu máte, že zákony by měl po prvním roce platnosti posuzovat Nejvyšší kontrolní úřad a případně je rušit…

Hrozně moc lidí se mě totiž ptá na Senát. Jestli je k něčemu vůbec dobrý. Většinou jsou to lidi, kteří si myslí, že je na houby. Já si to nemyslím. Říkám jim, že Senát je důležitý proto, že ze sněmovny občas vylezou zákony, které jsou tak špatné, že už ve chvíli, kdy sněmovnu opustí, všichni lamentují, že se musí předělat. A říkám, že když sleduji činnost NKÚ, chápu jej jako autoritu. Podle mého názoru totiž pracuje nezávisle.

Lidovky.cz: Čili byste ho posiloval?

Určitě. Takový auditor by tu měl být a z výsledků jeho práce vidím, že jdou správným směrem. Tím spíše by se měli věnovat zákonům, protože co si budeme povídat, u špatně napsaného zákona ty problémy vždycky začínají. Nemáme například zákon o lobbingu, který se nestihl projednat. Už tak jej ale všichni napadají, proto by měl existovat auditor, který dokáže jeho efektivitu zhodnotit.

Lidovky.cz: Podle jakého klíče byste zákony k posouzení vybíral?

Tak třeba stavební zákon, který už předem vzbuzuje spoustu emocí. Ostatně NKÚ si už nyní vybírá sám, co je hodné kontroly. Sám úřad má rozhodovat o tom, co bude prověřovat, to je součást jeho samostatnosti.

Lidovky.cz: Tím byste ale postavil NKÚ do pozice snadného terče, když se například rozhodne nějaký zákon neprověřovat.

To je pravda, ale on je terčem už teď. Také jim lze vyčíst, že neprověřili Národní sportovní agenturu a nákupy za nouzového stavu. Oni ale mají analýzu a svůj kontrolní plán, kterým se řídí. Existují podle mě možnosti, jak NKÚ od politického tlaku odstínit. Jeho činnost ale podle mého názoru nezavdává pohnutky k jeho kritice.