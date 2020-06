30. června 2020 21:03 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Praha Kniha Třicet let pod přísahou bývalého policejního důstojníka Roberta Šlachty se stala bestsellerem. Navzdory skutečnosti, že její vydání přišlo v době vrcholící koronavirové pandemie. Někdejší šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) v ní účtuje především s těmi, jež považuje za strůjce svého konce v uniformě. A to má zajímavé přesahy i do stále živých kauz.

Šlachta: Jsem jako červený hadr. Od vydání knihy mi chodí informace o tom, jak ze mě vysoudí kalhoty Šlachta v jedné z pasáží líčí, že případy, na nichž jeho lidé v minulých letech pracovali, dávaly tušit, že brzy narazí. Varování se mu prý dostalo od Tomáše Tuhého, v té době policejního prezidenta. „Od počátku mě upozorňoval, že ručí ministru vnitra Milanu Chovancovi (ČSSD) za to, aby nebyl problém,“ vzpomíná Šlachta v knize rozhovorů, které s ním vedl novinář Josef Klíma.