Pokud potkám Trumpa, pozvu ho do Česka, vtipkoval před cestou na inauguraci Šlachta

Robert Šlachta před odletem do USA. (16. ledna 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

V přímé setkání s novou hlavou Spojených států ale moc nevěřil. „Pokud by se tak náhodou stalo, pozvu ho do České republiky,“ vtipkoval Šlachta na letišti. Do Spojených států odcestoval s dvěma asistenty a jedním přestupem v Londýně.

Prezidentské inaugurace se v USA mají zúčastnit vedle Šlachty i další zástupci Patriotů. Za hnutí ANO poletí europoslanci Klára Dostálová a Ondřej. Za Motoristy sobě se zúčastní jejich šéf Petr Macinka a europoslanec Filip Turek. Slavnostní ceremoniál je naplánovaný na 20. ledna. „Program tam už ale máme od zítřka. Máme tam třeba společný oběd, prohlídku knihovny ve Washingtonu, bude i řada jednání,“ nastínil Šlachta.

Tomu stejně jako ostatním hradí cestu a pobyt Patrioti. „Neplatí to vůbec naše strana. Samozřejmě ale kafe nebo nějaké občerstvení si platíme každý sám,“ řekl v reakci na dotaz šéf Přísahy. Ve spojených státech se Šlachta chce zdržet jen po dobu nezbytně nutnou. „Ve středu by se měl v Senátu projednávat kontroverzní návrh lex Ukrajina 7, který mimo jiné zavádí zcela nový trestný čin, a to neoprávněná činnost pro cizí moc. A protože jsem proti tomu, chci být přítomen na hlasování,“ vysvětlil Šlachta.

Do USA odletěl šéf Přísahy potřetí v životě. Předtím tam byl dvakrát pracovně ještě jako policista. „Tehdy jsem tam získal ocenění od ředitele FBI,“ zavzpomínal někdejší ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.