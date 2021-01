Šlachta zakládá politické hnutí, se kterým plánuje volby do sněmovny. Bude protikorupčně laděné, slibuje

Praha Bývalý ředitel policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta zakládá hnutí Přísaha, se kterým se chce zúčastnit voleb do sněmovny. Řekl to serveru Seznam Zprávy. Kandidátky plánuje Šlachta sestavit ve všech krajích. Ještě minulý týden Šlachta informace o svém vstupu do politiky označoval za spekulace a tvrdil, že své plány do budoucna oznámí médiím ve středu.

Podílel se na pádu vlády Petra Nečase, nyní zakládá vlastní hnutí. Někdejší ředitel ÚOOZ Šlachta vstupuje do politiky „Mohu říci, že zakládám celorepublikové občanské hnutí, se kterým mám zájem zúčastnit se říjnových voleb do Poslanecké sněmovny,“ řekl Seznam Zprávám. Šlachta uvedl, že bude lídrem hnutí a kandidovat bude jeho hnutí samo, nikoli v koalici. Ve čtvrtek se Šlachta vydá sbírat mezi lidmi podpisy pro formální založení hnutí. „Určitě to bude protikorupčně laděné, program vychází z mé praxe a zkušeností. Politika v mém podání má být pokračováním toho, jakým způsobem jsem doposud pro stát pracoval,“ uvedl bývalý detektiv k programu hnutí. Tvářemi strany mají být kromě Šlachty podle serveru i někdejší Šlachtovi kolegové z policie Tomáš Sochr a Jiří Komárek. Šlachta řídil protimafiánský úřad policie od ledna 2008, kdy nahradil Jana Kubiceho, do června 2016. V roce 2013 se podílel na policejním zásahu na úřadu vlády, který poté vedl k pádu kabinetu Petra Nečase (ODS). Nikdo z obviněných politiků ale nakonec nebyl odsouzen. Neprokázala se ani podezření kolem manipulací veřejných zakázek lidmi napojenými na politiky. Od policie Šlachta odešel v roce 2016 kvůli reorganizaci, při které byl ÚOOZ sloučen s protikorupční policií do Národní centrály proti organizovanému zločinu, a Šlachta tak přišel o místo. Poté nastoupil jako ředitel pátrací sekce Generálního ředitelství cel, kde předloni také skončil. Loni policie prověřovala, zda Šlachta ve své knize Třicet let pod přísahou nezveřejnil tajné informace. Případ odložila.