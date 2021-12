Stébla mění v ozdoby. Dá se uživit pletením vánočních andělíčků a hvězd na stromek?

Jejich příběh začal ještě před revolucí. „Když jsme se do Rovečné přestěhovali, tak jsem pracoval jako hajný a manželka čekala našeho prvního syna. Doprovázela mě do lesa, na poli si nastříhala pár stébel a něco upletla,“ vypráví třiašedesátiletý Kratochvíl. Vedle něj přikyvuje jeho žena Jana, která zrovna plete slaměný zvoneček s červenou mašlí. „Jako malou mě něco naučila sestra, měla jsem dlouhou chvíli, tak jsem si ji tím krátila,“ usmívá se čtyřiašedesátiletá Kratochvílová. Tehdy ani jeden z nich netušil, že za pár let rozjedou rodinný podnik a budou se pletením živit.